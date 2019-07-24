中職／林承飛妨礙守備　洪總抗議未果怒踢紅土被警告

▲林承飛妨礙守備出局。（圖／翻攝ElevenSports）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿24日對戰中信兄弟，猿隊總教練洪一中5局下對於林承飛妨礙守備形成出局有些微詞，但上場與裁判抗議未果，被記一次警告。

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5局下，猿隊以8比2領先，郭嚴文敲出安打，藍寅倫靠二壘手吳東融失誤上壘，形成一二壘有人，林承飛短打點成本壘後方小飛球，兄弟捕手黃鈞聲起身接球，不慎撞到打者，隨後跌倒在地上，他指著林承飛向裁判抗議，主審楊崇輝認定是妨礙守備，判打者出局。

洪總對此判決感到不滿，上場抗議，但雙方討論未果，主審維持判決，洪總退場時難掩憤怒，踢了打擊區上的紅土，二壘審紀華文給予一次警告。

根據聯盟【擊跑員、跑壘員妨礙野手守備之處理】的規則指出，野手處理擊出之球時，跑壘員有意或無意碰觸進行守備之野手時，裁判員得宣告跑壘員妨礙守備出局，形成比賽停止球。但位於壘包上方跑壘員，除裁判員認定有故意碰觸處理擊出之球的野手外，否則不宣告跑壘員出局，仍為比賽進行中，但如屬故意妨礙，則宣告跑壘員出局，同時擊球員亦出局。

▲洪總憤怒退場。（圖／翻攝CPBL.TV）

▲紀華文給予洪總一次警告 。（圖／翻攝CPBL.TV）