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世泳賽／帕特尼耶利破800自歐洲紀錄奪金　擠身歷史第6

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▲2019世錦賽，帕特尼耶利（Gregorio Paltrinieri）。（圖／達志影像／美聯社）

▲帕特尼耶利（Gregorio Paltrinieri）800公尺自由式破歐洲紀錄奪銀。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

義大利長泳好手帕特尼耶利（Gregorio Paltrinieri），世錦賽800公尺自由式7分39秒27摘金，刷新歐洲紀錄的同時，這成績也緊進歷史前10排名第6。

現年24歲的帕特尼耶利市里約奧運1500公尺自由式金牌得主，2年前台北世大運曾來台獻技，並且一口氣摘下800公尺、1500公尺自由式，10公里公開水域3面金牌。他各項長泳成績，已可以說是稱霸歐洲。

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2019年FINA光州世錦賽，帕特尼耶利以7分39秒27摘下800公尺自由式金牌，同時也刷新同樣來自義大利的德蒂（Gabriele Detti）2017年締造的7分40秒77歐洲紀錄，歷史世界排名上升到第6，世界紀錄為中國退役泳將張琳，2009年世錦賽游出的7分32秒12。

帕特尼耶利過去世錦賽此項目最佳成績，是2015年的7分40秒81奪銀，此面金牌是他該項目世錦賽首金。除了帕特尼耶利，拿下銀牌的挪威選手克里斯蒂安森（Henrik Christiansen），也以7分41秒28擠身歷史前10排名第8。

關鍵字： 世泳賽世錦賽帕特尼耶利
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