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中職／主場僅9敗有5場對兄弟　洪一中：他們本來就很強

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▲▼中信兄弟。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟。（圖／記者季相儒攝）


記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿23日對戰中信兄弟，以5比20慘敗，值得一提的是，猿隊主場僅有9敗，其中5敗是面對兄弟，桃猿總教練洪一中並不意外，直言：「他們本來就很強。」

截至23日賽前，桃猿開季至今在主場戰績27勝1和9敗，對富邦悍將、統一獅有明顯壓制力，對悍將9勝3敗1和，對獅隊12勝僅1敗，唯獨對兄弟沒有主場優勢，對戰6勝5敗。

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談到昨天的對戰，兄弟總教練伯納認為，翁瑋均的失投明顯比幾場先發來得多，「他犯了錯，我們有掌握住，打擊狀況真的很好。」

桃猿上半季封王順利取得台灣大賽門票，下半季投打失衡，近10場比賽4勝6敗，團隊打擊率高達0.345，擊出13支全壘打，平均單場得6.8分，皆僅次於兄弟，但團隊防禦率7.35、平均單場失7.7分，都是四隊最差。

上半季桃猿一度被兄弟壓著打，頻遭對方清盤，但洪總5月中緊急作出調度，將李茲調往牛棚，最終出奇制勝，阻擋兄弟連勝，氣勢也翻轉過來，猿隊拉近勝差，得以靠著強悍火力、順利封王。

近期面對兄弟近況正好，洪總說：「他們和富邦的實力，其實都在我們之上，我們上半季能奪冠...可能有些奇蹟吧。」

▲▼桃猿Lamigo,總教練洪一中。（圖／記者季相儒攝）

▲總教練洪一中。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒中信兄弟洪一中Lamigo桃猿伯納
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