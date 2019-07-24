中職／王尉永初登板2局飆4K　「享受場上的氛圍」

▲王尉永在21日迎來生涯初登板。（圖／記者王真魚攝）



記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將菜鳥右投王尉永21日迎來生涯初登板，中繼面對Lamigo桃猿，主投2局沒有失分並且還飆出4次三振。今（24）日賽前他談到初登板心情，表示當下非常亢奮，也不會太緊張，就是享受在場上的感覺。

王尉永上週末面對桃猿，用了39球投2局，沒有被敲出安打，雖然送出2次保送，但也飆出4次三振沒有失分。王尉永生涯初登板時球隊以0比8落後，相對的壓力也比較小，但是面對的是暴力猿前段打線，王尉永單局用3次三振完成一軍首個半局。

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談到當天首局就飆出3次三振，王尉永笑說，「雖然心情很亢奮，但是原先沒有設定要用三振解決打者啦，不過當握有2好球的時候，的確會想說有機會可以把對手給三振出局。」

王尉永續投第二局時，一開始就出現四壞保送，控球方面也明顯有落差，他提到自己的狀態，「之前在二軍的時候，都投一局而已，所以那天在體力上出了點狀況，未來還需要再強化體能的部分。」

王尉永去年在選秀會上被富邦以第17順位選中，今年季初因傷休息，在經過王建民的調教後，5月多才在二軍初登板，僅僅2個月就站上一軍舞台。王尉永認為，「能夠得到上一軍的機會相當開心，畢竟一軍才是舞台！」