中職／進兄弟看過好多次三響砲　王威晨當隊友好開心

▲中信兄弟陳子豪。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟王威晨擺脫上半季低潮，23日對戰Lamigo桃猿單場4安追平個人單場紀錄，隊友陳子豪比他更狂，生涯第2次單場3響砲，且灌8打點追平中職紀錄，王威晨為他開心，且進一步透露，加入兄弟後，看了好多次三響砲，身為隊友，感到很光榮。

陳子豪昨役繼2017年再度敲出三響砲，當年詹子賢、曾陶鎔也有三響砲演出，單季3人單場3轟刷新聯盟紀錄，且3人都在同隊是史上首次，在此之前，「大師兄」林智勝轉戰兄弟的第1年（2016），在台灣大賽G3，對戰義大犀牛也敲過三響砲，為中職史上首位冠軍戰三響砲球員。

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去年，兄弟周思齊、張志豪也單場轟過三響砲，王威晨直言：「這紀錄真的很難得，對我來說更難得，進來之後看了好多次三響砲，他們真的很厲害，作為隊友，當然也替他們感到開心。」

兄弟近期由吳東融開路，王威晨改打第二棒，昨天一口氣敲出4安，是生涯第3次單場4安，上一次是2018年4月21日對戰富邦悍將，且連10場敲安。

打擊狀況明顯回穩，王威晨說：「其實自己沒有做太大的調整，應該是球隊有關吧，球隊目前為止每個環節都很不錯，起了很棒的化學效應，大家凝聚起來的力量很大，每個人能夠把該做的本分做好，降低失敗率，配合團隊運作，我想自己調整也會跟著不錯。」

近期以第二棒為主，王威晨強調，打幾棒對自己沒有太大影響，「自己並非大砲型的選手，我也很清楚自己的定位，想辦法延續攻勢、創造機會，打第幾棒只是遇到的狀況會不同，先前第一棒是上壘、別人做戰術，現在就換我做戰術。」





▲中信兄弟王威晨。（圖／記者季相儒攝）