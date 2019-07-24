中職／陳仕朋下二軍休息　富邦新洋投沒有上一軍時間表

▲陳仕朋明星賽前先發15場，本土投手第3多。（圖／記者黃克翔攝）



記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將左投陳仕朋20日先發出戰桃猿後隔日下放二軍。悍將總教練陳連宏表示，本週例行賽不會安排到他，因此先讓他下去調整休息。富邦新洋投班華德（Travis Banwart）則還沒有上一軍的時間表，目前他還沒在二軍出賽。

本週適逢明星賽週末，各隊都只有2場例行賽，目前富邦設定將由洋投擔綱先發任務。陳仕朋本季已經先發15場，在本土投手中僅次於王溢正、潘威倫的16場，陳連宏也決定讓他先下二軍休息，不過陳仕朋有入選明星賽中華代表隊，再加上中華隊總教練洪一中也點名會讓他先發一場，因此陳仕朋本週還是會登板先發投球。

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▲富邦悍將新洋投班華德。（圖／達志影像／美聯社）



富邦在上週搶先統一獅一步挖來洋投班華德，他在18日向二軍報到，目前還沒有在二軍出賽，鑼總提到班華德並沒有明確上一軍的時間表，一來是因為伍鐸近幾場表現有回穩趨勢，二來則是班華德還沒出賽過，對於他的狀況還沒辦法準確掌握。

身為中職明星隊總教練的陳連宏，他也提到2場比賽總共有18局，要怎麼分配還在考慮，大約有11到12個投手可以運用，因此會頃向短局數，然後讓大家都有上場機會。