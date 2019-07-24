UA前進中職明星賽　打造專屬裝備送上最強祝福

▲中信兄弟周思齊。（圖／UA提供）



體育中心／綜合報導

中華職棒全明星賽將在本週末於新莊棒球場熱烈開打，UNDER ARMOUR四位簽約中職選手：周思齊、張志豪、蘇智傑、許基宏，以優異的成績獲選參加這場國內棒球最高殿堂的年度菁英對抗。秉持著讓運動者更強的品牌精神，UA特別為四位選手打造專屬裝備，以美國職棒明星賽中MVP耶利奇（Christian Yelich）同款的UA YARD棒球釘鞋進行客製，融入選手個人故事與理念作為設計靈感，打造ALL-STAR GAME專屬裝備。

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▲周思齊的系列裝備。（圖／UA提供）



「周董」周思齊一直以來都是球隊最具影響力的球員，在ALL-STAR GAME專屬裝備的設計上，結合個人善心特色與工會理事長的斜槓身份；以思齊上任中職球員工會理事長穿的格紋西裝為設計主題，在釘鞋鞋頭及服裝置入GAME ON圖騰字樣，如同個人著作的「GAME ON! 周思齊的九局下半：棒球教會我的那些事」所詮釋的精神，面對挑戰永不放棄的態度。最後在袖套上印製了BaseGarden字樣，說明了以個人名義成立台灣球芽棒球發展協會，將自己的資源投入故鄉打球的小學生，激勵其向上的意志，期許培育出更多品學兼優的球員。

▲張志豪系列裝備。（圖／UA提供）



中信兄弟張志豪素有中職蜘蛛人之稱，因中外野防守範圍廣大，經常上演美技守備，因此在棒球釘鞋鞋面採用藍紅搭配的蜘蛛人配色，象徵防守上撒下天羅地網，誓言決不讓對手有機可乘；袖套上的「專注」則是志豪的棒球理念，提醒自己不要受到外界干擾及壓力的影響，全神貫注的迎接場上的每一顆球。兩腳鞋跟後方分別畫上三壘有跑者的示意圖，以及球場內放置30的數字，代表中職三壘安打紀錄保持人與2017年所創下的開季連續30場安打紀錄，象徵張志豪所樹立的兩個「志豪障礙」。

▲蘇智傑系列裝備。（圖／UA提供）



曾因2017年世大運比賽時處理球有瑕疵，而被鄉民笑稱「微笑智傑」的蘇智傑，面對鄉民的責難，依舊持續苦練自身的守備能力，與當年相比智傑的守備率從0.938提升至0.994，明顯看到他的進步，因此在棒球釘鞋鞋面設計上，特別以微笑圖騰加上鮮明的藍黃配色，呼應蘇智傑誠實面對自己不足的地方，並期許自己保持著樂觀面對每個挑戰的精神；同時，顧家形象的他，即將準備迎接第二胎，在值得紀念的明星賽上，特別在兩腳釘鞋的側面放上CC及OO字樣，象徵自己、老婆及兩位小孩英文名字的第一個字，勉勵自己要帶著家人的祝福與期許持續戰鬥。

▲許基宏系列裝備。（圖／UA提供）



身材高大的許基宏其實有一顆赤子之心，特別喜歡卡通神奇寶貝，在釘鞋設計靈感上，巧妙的將閃電尾巴的圖案置入釘鞋設計，更用閃電圍繞整雙鞋，象徵著許基宏已充滿電，準備在明星賽給對手「十萬伏特」！而鞋頭兩側的十字架圖騰與手臂袖套上印製NEVER GIVE UP字樣，除了代表信仰是許基宏的力量來源，也用永不放棄向自己喊話，近年來因傷勢困擾或狀況調整不佳，表現起起伏伏，但基宏依舊把握每次機會，目前為中職二軍的全壘打及打點雙冠王，要用更強的表現來向大家證明自己可以做的到。

為備戰年底世界12強賽，今年中職明星賽由中華隊與中職明星隊交手，除了上述四名簽約選手外，UNDER ARMOUR也為簽約球隊Lamigo桃猿入選明星賽選手如：朱育賢、藍寅倫、林立、黃子鵬等人提供中華隊配色的UA YARD棒球釘鞋，採用UA Charged Cushioning®製成，完美貼合腳部，讓選手穿起來如同跑鞋般，激發最強的爆發力與極限速度。讓所有UA選手享有全明星級專屬裝備，一同在此年度夏日盛會中奪得最強表現。