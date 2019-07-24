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世泳賽／王星皓200混分組第1　總排名第24無緣晉級準決

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▲▼2018雅加達亞運,亞運游泳,200公尺混合式,王星皓（圖／記者季相儒攝）

▲王星皓。（圖／記者季相儒攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

第18屆FINA光州世界錦標賽游泳賽事進行到第4天，甫在世大運拿下200公尺混合式銅牌締造台灣歷史的王星皓，以2分01秒54游出第3組第1名的成績，不過總排名24仍無法晉級準決賽，林建良則是在100公尺自由式，以51秒67總排名第67。

世界錦標賽為FINA主辦的最高層級賽事，匯集全世界最頂尖的好手，中華泳隊前面3天賽事都難以闖關，24日一共王星皓、林建良2名選手出賽。

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王星皓月初在拿坡里世大運200公尺混合式游出2分00秒55新全國紀錄的成績拿下銅牌，拿下台灣游泳選手在世大運的首面獎牌，而這次世錦賽也游出2分01秒54、第3組分組第1的佳績，可惜總排名第24仍未能晉級準決賽，第16名的葡萄牙選手羅培斯（Gabriel Lopes）成績為1分59秒76。

林建良在100公尺自由式項目第9組出賽，以51秒67的成績排名分組第9、總排名第67，同樣無法晉級下個階段。
世錦賽適逢2020東京奧運取標範圍，台灣游泳目前已有吳浚鋒、王星皓、王冠閎、朱宸平、莊沐倫、安廷耀、陳志明、黃國庭8人達到B標，將挑戰台灣過去從未有人達到的A標。

▲▼2018雅加達亞運,游泳,50公尺自由式,林建良。（圖／記者李毓康攝）

▲林建良。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 世泳賽王星皓林建良
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