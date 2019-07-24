世泳賽／「洪荒之力」再現　傅園慧50M仰式第1晉級

▲傅園慧再現洪荒之力，50公尺仰式以第一名晉級準決賽。（圖／CFP，下同）



記者張曜麟／綜合報導

游泳世錦賽在22日舉行女子100公尺仰式預賽，中國女將傅園慧卻找不到狀態，最終成績僅排第22名，無緣準決賽，這是她第4次參加世泳賽以來，首度在預賽出局，儘管如此，她還不忘賽後安慰場邊記者，稱自己已經連2年這樣，在24日的50公尺仰式，她卻「洪荒之力」再現，游出27秒70第1名成績晉級準決賽。

100公尺仰式，傅園慧被排在第6道，從入水後就一直處在落後狀態，最終僅游出1分01秒19的成績，排在第22名無緣準決賽。自從2013年開始，傅園慧在世錦賽100公尺仰式的成績就一直保持好表現，在巴塞隆納的世錦賽中，她一路殺進決賽，該屆傅園慧游出的最佳成績為59秒02，隨後幾年的比賽，成績也都在1分鐘以內，到了2017的全國游泳冠軍賽，更游出了58秒72的個人最佳成績，刷新中國的紀錄。

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不過在2017年的布達佩斯世錦賽，傅園慧卻在半決賽僅游出1分00秒39的成績無緣決賽，隨後2年她的狀態就起伏相當大，到了今年傅園慧狀態更不理想，在預賽就遭到淘汰，世她4次參加世錦賽以來，首度預賽就出局，這也讓許多中國粉絲失望，就連記者也不意外，傅園慧賽後見狀，卻不改自己平時不在乎的樣子去安慰記者，「不要那麼惆悵好嗎？我已經連續2年這樣子了。」

儘管在100公尺仰式失利，但傅園慧在24日早上的50公尺仰式預賽，卻「洪荒之力」再現，一舉游出27秒70第1名成績晉級今晚的準決賽，對於50公尺和100公尺的表現反差，傅園慧表示，「100公尺是我自己沒游好，之前訓練還有各方面都超越前2年了。50公尺就是調整好自己的心態，我的初心就是快樂比賽，快樂活下去，心態好的話，成績也不是特別重要。」

2年前的布達佩斯世錦賽，傅園慧在100公尺仰式也沒有晉級半決賽，但隨後她在50公尺仰式就拿下銀牌，今年傅園慧就有可能複製這樣的結果，甚至奪下金牌，對於這樣的相比傅園慧坦言，「我還是希望不要和布達佩斯一樣，那次輸了2次0.01秒，對我來說打擊很大，我覺得這次要不就輸的不要那麼一點點，要不然就是能贏，這樣都挺好的。」