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中職／8打點平紀錄　陳子豪盼3響砲後一路順暢！

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▲▼中信兄弟陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟陳子豪。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟陳子豪23日對戰Lamigo桃猿打擊大爆發，單場4安，且繼2017年4月30日對戰統一獅後，再度單場3響砲，猛灌8分打點追平中職本土球員紀錄，獲選MVP實至名歸，終場兄弟20比5痛宰桃猿。陳子豪賽後表示，希望這次的3響砲，能夠掀起自己一波巔峰，「希望可以像前年3響砲後，一路順暢！」

陳子豪今天先發第5棒右外野手，2局擔任首名打者，敲安帶起攻勢，該局第2打席擊出2分砲，接下來連2打席選到保送上壘，6局、8局又開轟，連7打席上壘。

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比賽結束後，陳子豪對於今天的表現似乎很滿意，忍不住開心地「嘿嘿」兩聲，但他受訪時透露，一開始並沒想過敲出全壘打，「今天一開始是求上壘而已，沒想過會全壘打，有給自己功課，會多選幾顆球，近幾場也有慢慢找回手感了，只要不容易追打壞球，自己的打擊狀況滿好掌握的。」

此役擊出第3轟時，陳子豪透露，心裡已有底，「前面2次敲出全壘打之後，第3次再打出去，自己就知道了，而且風又往外野吹，打到後面對自己也滿有信心。」

8分打點追平中職本土紀錄，陳子豪坦言並沒特別注意，但希望單場3響砲之後，能讓自己的手感慢慢好起來，「之前狀況不好，並沒想說要拉全壘打，但希望這次3響砲，能夠讓自己的打擊更順。」

關鍵字： 中華職棒陳子豪中信兄弟Lamigo桃猿
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