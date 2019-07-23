日職／陳冠宇中繼2局失1分　7月首次掉分中斷連5場無失分

▲羅德左投陳冠宇。（圖／截自羅德臉書粉絲團）

記者歐建智／綜合報導

旅日職棒羅德隊左投陳冠宇今天(23日）對戰軟銀鷹時，6局下3比7落後上來是三上三下，7局下被2支安打失1分，中斷連5場無失分，在7月首度掉分。

軟銀鷹在1局下今宮健太、西田哲朗及松田宣浩連3棒「背靠背靠背」全壘打攻進3分。羅德在2局上角中勝也2分砲扳分。軟銀在3局下松田宣浩陽春砲，單場雙響砲。

請繼續往下閱讀...

羅德在4局上由萊亞德陽春砲再追1分。軟銀鷹在5局下利用松田宣浩保送，以及德斯潘、長谷川勇也及甲斐拓也安打打進3分。

陳冠宇6局下登板，讓牧原大成二壘滾地出局，製造今宮健太擊成投手前反彈球出局，右外野飛球解決松田宣浩。

羅德隊在7局上靠井上晴哉的右外野2分全壘打，扳成5比7落後。陳冠宇7局下再投，先被洋砲德斯潘敲安打上壘，犧牲短打被占上二壘，被内川聖一中外野安打失1分，三振明石健志再讓甲斐拓也二壘滾地出局。

陳冠宇今天投2局用了33球，被2支安打、1次三振，失1分，中斷連續5場出賽無失分。

他在6月28日對樂天金鷹中繼0.1局無失分起，到7月20日是連續5場無失分，今天中斷這個紀錄，他在在7月4日對歐力士拿到中繼成功、7月10日對日本火腿投3局無失分，拿到本季首勝。