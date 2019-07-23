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亞洲國際花滑經典賽臺北站被取消　ISU：國際情勢不適合辦理

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▲▼ 亞洲國際花式滑冰經典賽臺北站取消　ISU認我國目前不適合辦理 。（圖／翻攝中華民國滑冰協會 官網）

▲中華民國滑冰協會貼出取消公告。（圖／翻攝中華民國滑冰協會官網）

記者謝孟儒／綜合報導

亞洲國際花式滑冰經典賽臺北站原先預計在10月30日至11月3日主辦的亞洲經典賽。中華民國滑冰協會23日卻在官網公告，國際滑冰總會（ISU）認定我國目前不適合辦理，因此取消，改由香港協會舉辦，地點則選在中國東莞。

亞洲國際花式滑冰經典賽，是每年一度的洲際性花式滑冰比賽，原先預計今年10月30日至11月3日將在臺北舉辦臺北站，地點在臺北小巨蛋副館冰上樂園，包括臺北小巨蛋官網都已經公布相關資訊，沒想到卻傳出被取消。中華民國滑冰協會23日在官網公告，本會於2019年7月22日下午21時收到ISU國際滑冰總會來信決定取消。

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中華民國滑冰協會寫道，「國際滑冰總會來信表示：因國際情勢關係我國目前不適合辦理國際滑冰賽事，故ISU理事會決議取消台北10月30日至11月3日主辦之亞洲經典賽，改由香港協會主辦，照原訂日期於中國東莞辦理。」

台灣曾在2012年舉辦亞錦賽，並在2011年、2014年、2016年以及2018年在台北小巨蛋舉辦過四大洲花式滑冰錦標賽。這次突然傳出被取消賽事，也引發許多相關人士的討論。

關鍵字： 亞洲國際花式滑冰經典賽
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