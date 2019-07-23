日本公開賽／廖蘇配、盧楊配都遭直落二　兩組男雙首輪淘汰

▲廖敏竣(右)、蘇敬恒(左) 。（圖／資料照／中華羽協提供）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽23日開打，世界球后戴資穎首輪輕鬆過關，男雙則有兩組、女雙一組出賽。不過男雙廖敏竣／蘇敬恒，以及盧敬堯／楊博涵都遭對手直落二首輪淘汰。

戴資穎首輪輕鬆以直落二（21：17、21：19）擊敗美國華裔張蓓雯，順利晉級16強後，明天休兵一日，接著要再戰印尼東宗（Gregoria Mariska TUNJUNG），力拼至少前進四強。23日則有兩組男雙也出賽，廖敏竣／蘇敬恒(首輪對上大會第五種子的日本組合渡邊勇大／遠藤大由。

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交手紀錄上廖敏竣／蘇敬恒(握有3連勝，不過在第一局卻遭對手連拿7分，以7：21讓出，第二局則是陷入纏鬥，廖蘇配一度以3分領先，不過又在被日本組合追上反超，雙方戰至18、19、20平手後，可惜遭到對手連下2分，無緣扳平戰局，以20：22遭到直落二，本站首輪淘汰。

另一組合盧敬堯／楊博涵則對上印尼阿爾弗蘭（Fajar Alfian ）／阿利安托（ INAMuhammad Rian Ardianto），過去2次交手各握1勝。不過本次交手第一局雙方4平之後，印尼組合搶下領先優勢，並且連拿5分，盧楊配以10：21讓出；第二局盧楊從4分落後追至一分差，可惜未能扳平戰局13：21遭到直落二。

明天還有男子單打首輪賽事，包括剛拿下印尼公開賽冠軍的一哥周天成，要對上南韓李東根、好手王子維則是交手丹麥傑姆克（Rasmus Gemke）；男雙王齊麟／李洋將要碰上日本組合井上拓斗／金子祐樹，雙方過去未曾交手過。