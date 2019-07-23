馬大偉解盤／洋基@雙城　「拆」莊買洋基

▲洋基勝投王赫曼（Domingo German） 。（圖／達志影像／美聯社）



馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟7月24日單場賽事尚未開盤，改推薦紐約洋基作客明尼蘇達雙城的賽事，目前運彩盤口開出洋基讓分、大小10.5分。馬大偉今日推薦 : 「拆」莊，買洋基不讓分。

先發投手分析

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雙城先發吉布森（Kyle Gibson）目前9勝全隊第2，按月份來看，表現還算穩定。尤其在家，拿下6勝1負，防禦率3.71也比平均4.02要優。本季對過洋基1場，5局7安掉2分。

洋基派出赫曼（Domingo German），上季差點被洋基拋棄，本季上演大復活，防禦率3.38、12勝都高居全隊第1，7月初傷癒復出，3場比賽18局僅丟3分，本季投過1次雙城，6.2局掉1分。

莊家思維分析

雙方首戰，一如預期交出打擊戰，洋基最終以6比8吞敗。系列賽第2戰，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場洋基賠率為1.84，認為洋基勝率約54%，跟首戰相同，一樣算是不太看好洋基。

今日推薦 : 「拆」莊，買洋基不讓分。

今日選擇「拆」莊理由 :

洋基的比賽，賭盤通常會多開，這場盤若是別隊我會覺得正常，但跟平常洋基的盤相比，算是沒有看好他們。不過洋基本季獲利不錯，客場勝率也有59%，賭盤算是低估。加上雙城先發生涯對洋基很爛，9次對戰1勝6負防禦率6.5，今天選擇拆莊買洋基。

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