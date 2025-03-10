贏球比較重要！SGA砍40分力壓約基奇　MVP競爭占上風

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實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆一哥SGA吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與金塊王牌約基奇（Nikola Jokic）2位MVP最有力競爭者今（10）日正面交鋒，SGA攻下40分、8籃板、5助攻，壓過約基奇的24分、13籃板、9助攻，率領雷霆以127比103擊碎金塊。然而，對SGA 來說，最重要的並非個人數據，而是球隊的勝利。

「拿下勝利，對我來說才是最重要的。」SGA表示，「我喜歡 MVP、全明星，喜歡所有這些榮譽，但如果你沒能贏球，那些都沒有意義，所以今晚的勝利我感到滿意。」

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▲雷霆SGA吉爾吉斯-亞歷山大今日繳出40分，率領雷霆贏球。（圖／達志影像／美聯社）

目前是聯盟得分王的SGA，本季一直被視為MVP領跑者，但約基奇在上一場對太陽的比賽，達成史無前例的30分-20籃板-20助攻數據，使競爭更加激烈。不過，SGA本場用40分的表現強勢回應，進一步鞏固他的MVP地位。截至目前，他本季與約基奇的3次對決中，得分均勝過對方。

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雷霆與SGA今年的目標是奪得隊史首座NBA總冠軍。雷霆目前戰績53勝11敗，穩居西區龍頭，並領先排名第2的湖人有12場勝差。

自2019年加盟雷霆以來，SGA所率領的球隊最佳成績是去年打到西區準決賽，當時他們不敵獨行俠，沒能挺進分區冠軍戰。但本季的雷霆明顯不同，不僅戰績刷新SGA時代的新高，若能維持目前的競爭力與火熱得分狀態，他們將成為季後賽真正的爭冠熱門。