林書豪打完東超最後一役？　「很多事可能發生」坦言充滿變數

▲林書豪帶領新北國王奪下東超季軍。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王昨（9）日逆轉擊敗琉球黃金國王，奪下東亞超級聯賽（EASL）季軍，寫下隊史最佳成績，不過新北國王目前隸屬於TPBL，東超當初是與另一聯盟PLG簽約，被問到未來是否還有機會看到他在東超賽場拚戰時，林書豪坦言自己也不知道，「未來很多事情可能會發生，我只能說很感謝每位球迷。」

新北國王與桃園璞園領航猿是上季PLG的冠、亞軍球隊，因此取得東超參賽資格，兩隊本季都打進最終4強，雖無緣在冠軍戰上演「台灣內戰」，不過無論是國王或領航猿，面對日本B聯盟勁旅都展現強大的韌性與實力，國王逆轉贏下季軍，領航猿多次從落後打到超前，差點就奪冠，帶給球迷精彩的籃球盛宴。

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▲林書豪已打完東超最後一戰？（圖／新北國王提供）

不過台灣兩職籃聯盟T1與PLG去年沒能完成合併，國王本季已轉戰TPBL，而當初東超是與PLG簽約5年，PLG副會長陳建州日前受訪時表明，明年東超仍會以PLG球隊為主，目前並無邀請TPBL加入的計畫，昨日的季軍戰可能成為林書豪在東超賽場的「最終戰」。

對此林書豪坦言，自己不是很清楚目前的狀況，有太多的不確定性，「現在我們（新北國王）是TPBL，我不知道他們明年會怎麼去選東超的球隊，我也不知道我們季後賽能不能打到可以進東超，我也不知道（自己）明年的計畫。未來很多事情可能會發生，我只能說很感謝每位球迷，讓澳門變成我們的主場。」

▲未來是否還有機會參戰東超，林書豪坦言有很多不確定性。（圖／新北國王提供）