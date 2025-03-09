快訊／台灣史上最佳！領航猿奪東超亞軍　盧峻翔砍20分卻致命失誤

▲東超冠軍戰，領航猿當家王牌盧峻翔。（圖／領航猿提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園璞園領航猿本季首度參戰東亞超級聯賽（EASL）就殺入冠軍戰，寫下台灣球隊史上最佳成績，今（9）日晚間與日本B聯盟勁旅廣島蜻蜓爭冠。領航猿克服第3節雙位數分差，末節曾從落後打到超前，盧峻翔猛砍全場最高20分，葛拉漢最後2分多鐘攻防也有關鍵演出，可惜盧峻翔決勝時刻出現致命失誤，領航猿最終以68比72收下亞軍。

領航猿7日晚間在東亞超級聯賽4強戰以71比64力退琉球黃金國王，搶下冠軍戰門票，陣中當家球星「夜王」盧峻翔飆出全場最高24分，但他該役第3節撞到胸腹部受傷，傷勢引起擔憂，所幸經過1天休息後，已無大礙。

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領航猿冠軍戰開賽陷入慢熱窘境，被打出12比4的猛攻，不過他們沒有亂了陣腳，關達祐打進兩分還要到加罰，白曜誠也殺入禁區搶分，領航猿在首節尾聲將比數扳成16平，在盧峻翔單節5罰5中，包辦7分率隊追分之下，第1節打完將比數逼近到18比19。

▲東超冠軍戰，領航猿後場主力白曜誠眉角遭肘擊受傷。（圖／領航猿提供）

領航猿第2節開局反超了比數，但後場主將白曜誠在此節還剩8分51秒意外掛彩，他的眉角被河田齊力奇的手肘撞傷，當場噴出鮮血，必須先回休息室治療，而裁判並沒有吹判犯規。在適應對手強度後，盧峻翔站上罰球線再命中二分，率隊將比數改寫為24比19。

不過對手也很快展開反擊，連2波進攻得手，雙方戰成24平，埃文斯兩罰俱中，布萊克希爾也大秀灌籃，廣島蜻蜓要回領先，一度拉開8分差。盧峻翔前2節9罰9中貢獻半場最高13分，但他4次三分出手都落空，上半場結束，領航猿29比35落後6分。

進入第3節，領航猿一度連5波進攻都無法得分，被拉開雙位數分差，直到葛拉漢砍進三分才止血，治療後又回到場上的白曜誠抄截後上籃得手，將分差縮小到36比44。最後3分36秒，李家慷三分命中，領航猿追到5分差，隨後李家慷再閃過防守者放進兩分，完成三分打，分差進一步縮小到2分。

▲東超冠軍戰，領航猿後場主力白曜誠。（圖／領航猿提供）

盧峻翔也找到空擋出手三分命中，率隊以47比46反超，白曜誠中距離跳投得手，領航猿49比46拉開3分差，可惜最後1分01秒在上澤俊喜身上賠上犯規，對方3罰2中，埃文斯也補上外線冷箭，廣島蜻蜓以51比49要回領先。

來到決勝節，領航猿開局就被砍進外線，籃下也沒守住河田，陷入51比56落後， 隨後雙方互飆三分，戰局持續膠著。盧峻翔最後5分多鐘溜到籃下拉桿左手上籃得手，將比數逼近到58比61。最後4分18秒，白曜誠本場首次三分出手就命中，雙方回到63平，隨後卻連續被中村拓人、埃文斯在籃下搶分，再次陷入4分落後。

終場前2分41秒，葛拉漢砍進外線，分差回到1分，隨後伯朗也被打到眼角下場治療，裁判依舊沒有判罰。最後1分18秒，葛拉漢中距離命中，領航猿68比67反超。葛拉漢最後時刻還有關鍵防守，讓領航猿最後30.3秒保有球權，可惜發球後遭夾擊，球權又讓給對手。

暫停過後，廣島蜻蜓成功執行戰術，埃文斯拋進兩分，將比數改寫為69比68。盧峻翔關鍵時刻遭嚴防，沒能快速發動，領航猿24秒違例，只能祭出犯規戰術凍結時間，讓埃文斯站上罰球線，對方2罰1中。盧峻翔最後時刻卻出現致命失誤，遭到抄截，領航猿終場以68比72飲恨，收下亞軍。