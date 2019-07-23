若紅襪戰績不佳恐當賣家　教頭喊話：731大限前必須贏

▲731交易大限即將到來，紅襪的戰績決定了球隊未來動向。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

衛冕軍紅襪隊於23日展開連續14場作戰，其中要面對光芒、洋基隊同區兩強的挑戰，一來以往的勝敗直接影響分區排名。在完成連霸之前，總教練柯拉（Alex Cora）喊話，必須在7月31日前保持贏球。

目前紅襪戰績55勝46敗、勝率5成45，落後龍頭洋基10場勝差，距排名第2的光芒差1場勝差。大聯盟731交易大限逼近，紅襪先發輪值和後防都還必須進行補強，球隊想要打進季後賽還需要多做努力，假如戰績不如預期，紅襪不排除成為賣家。

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「陣容補強是球團高層的工作。」柯拉表示，「很顯然我們的目標就是再次拿下世界大賽冠軍，如果看起來不像那樣，他們採取其他方式，你必須得尊重。但最後，我們必須打好比賽、贏得比賽。」

柯拉繼續表示：「開季至今球隊表現不夠穩定，我們必須打得更好，拿下更多勝利，我不是向球團高層施壓，但這同時顯示球隊是具有能力的，我們都知道球隊有潛力，只是能否在比賽發揮出來的問題。」

如果紅襪隊最終成為買家，他們預計會在交易市場補強先發和後援投手，目前已經鎖定教士葉茲（Kirby Yates）和藍鳥隊終結者吉爾斯（Ken Giles），反之如果戰績不佳，紅襪計劃透過交易補強貧瘠的小聯盟農場。

▲教士終結者葉茲（Kirby Yates）。（圖／達志影像／美聯社）