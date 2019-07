改寫普侯斯紀錄！　太空人菜鳥30場出賽敲35打點

▲太空人菜鳥艾瓦瑞茲。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

太空人菜鳥艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)上週得到了天使強打普侯斯(Albert Pujols)的建議後,維持火燙的打擊手感。在23日對戰運動家比賽,艾瓦瑞茲貢獻2分打點,在生涯第30場出賽敲進35分打點,幫助球隊以11比1奪勝外,自己也創下大聯盟菜鳥球員30場出賽的打點紀錄。

在今日比賽當中,一共有3位古巴出生球員開轟,艾瓦瑞茲正是其中之一,他先在2局下擊出陽春全壘打,接著於3局下揮出二壘安打,打進本場第2分打點,生涯30場出賽打進35分打點,打破普侯斯創下的菜鳥球員紀錄。而該局太空人狂灌7分大局奠定勝基,拿下近期的6連勝。

With this 2B, Yordan Alvarez has set a new record for most RBI (35) in a player’s first 30 career games. pic.twitter.com/M5ygezo3w9