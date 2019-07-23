改寫普侯斯紀錄！　太空人菜鳥30場出賽敲35打點

▲太空人菜鳥艾瓦瑞茲。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

太空人菜鳥艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）上週得到了天使強打普侯斯（Albert Pujols）的建議後，維持火燙的打擊手感。在23日對戰運動家比賽，艾瓦瑞茲貢獻2分打點，在生涯第30場出賽敲進35分打點，幫助球隊以11比1奪勝外，自己也創下大聯盟菜鳥球員30場出賽的打點紀錄。

在今日比賽當中，一共有3位古巴出生球員開轟，艾瓦瑞茲正是其中之一，他先在2局下擊出陽春全壘打，接著於3局下揮出二壘安打，打進本場第2分打點，生涯30場出賽打進35分打點，打破普侯斯創下的菜鳥球員紀錄。而該局太空人狂灌7分大局奠定勝基，拿下近期的6連勝。

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With this 2B, Yordan Alvarez has set a new record for most RBI (35) in a player’s first 30 career games. pic.twitter.com/M5ygezo3w9 — MLB Stats (@MLBStats) July 23, 2019

「我非常開心，也非常感恩。」艾瓦瑞茲表示，「這些紀錄是我回到休息區才知道的，聽到這個消息對我職業生涯的起步非常重要。」

22歲的艾瓦瑞茲先前奪得美聯單月最佳新人球員，30場比賽擊出11支全壘打，在大聯盟史上排名第3位，僅次1990年的馬斯（Kevin Maas）和2017年費城人的霍金斯（Rhys Hoskins）。

在打線幫助下奪得本季第11勝的先發柯爾（Gerrit Cole），也給這位菜鳥高評價，他說：「我真的從未見這樣的本壘板紀律，對於球路的選球能力持續進步，過去幾天他接受大聯盟投手變化球的測試，看起來也有很好的適應。」