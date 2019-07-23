柯爾史上第2快單季200K　平均每9局飆13.5K超越巨怪

▲太空人先發強投柯爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

太空人強投柯爾（Gerrit Cole）23日主投運動家，在4局上一顆98英里（時速約157.7公里）速球三振掉了奧森（Matt Olson），本季三振數達到200K里程，以133.1局完成單季200次三振，成為大聯盟史上第二快的投手，僅次於巨怪強森（Randy Johnson）。

The first pitcher to hit the 200 K mark in 2019 is @astros RHP Gerrit Cole! (via @MLB) pic.twitter.com/sNVRyaQtIQ 請繼續往下閱讀... July 23, 2019

根據大聯盟報導，巨怪強森在2001年球季以130.2局丟出200K至今仍無人可破，但柯爾超越去年紅襪王牌左投薩爾（Chris Sale）的136局200次三振，為史上局數第二少完成200K的投手，同時是太空人首位連2季飆200K的投手。

柯爾賽前以194次三振位居大聯盟三振王，本季平均每9局送出13.5次三振，排先發投手第一，K/9值超越了2001年巨怪強森的13.41。此外，柯爾今日7局送出11K，是本季第12場投出雙位數三振，距離由理查德（J.R. Richard）締造的隊史紀錄僅差兩場。

柯爾大聯盟生涯從海盜隊開始起步，曾單季投出19勝，但在海盜5年時間，單季最多投出202次三振。不過，自2018年轉戰太空人後，柯爾三振能力一直進化，去年200.1局飆出276次三振，K/9值12.4創生涯新高，今年K/9值再進化到13.5，三振數有望再刷新生涯紀錄。