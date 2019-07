柯爾史上第2快單季200K　平均每9局飆13.5K超越巨怪

▲太空人先發強投柯爾。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

太空人強投柯爾(Gerrit Cole)23日主投運動家,在4局上一顆98英里(時速約157.7公里)速球三振掉了奧森(Matt Olson),本季三振數達到200K里程,以133.1局完成單季200次三振,成為大聯盟史上第二快的投手,僅次於巨怪強森(Randy Johnson)。

The first pitcher to hit the 200 K mark in 2019 is @astros RHP Gerrit Cole! (via @MLB) pic.twitter.com/sNVRyaQtIQ