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恩卡納辛恩跑生涯最速　仍遭雙城完成「543」三殺守備

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▲洋基恩卡納辛恩擊出三殺打。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基恩卡納辛恩擊出三殺打。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

美聯東區龍頭洋基與美中區雙城於23日展開三連戰首戰，洋基在首局上攻占一、二壘，大好得分機會，重砲恩卡納辛恩（Edwin Encarnacion）擊出三壘滾地球，雙城三壘手阿拉茲（Luis Arraez）策動三殺守備化解危機，這也是隊史第13次的三殺守備。

恩卡納辛恩擊出三壘方向強勁滾地球，阿拉茲接球後先踩三壘壘包，接著側傳二壘，二壘手史庫柏（Jonathan Schoop）再傳一壘，完成「5-4-3」三殺守備，先發投手佩瑞茲（Martin Perez）躲過失分。

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這是大聯盟本季第二度出現三殺，同時是雙城隊史第13次的三殺守備，也是球隊自2017年6月1日再度完成。前一次策動三殺的球員僅剩沙諾（Miguel Sano）仍留在隊上，多齊爾（Brian Dozier）本季轉隊至國民隊，而茂爾（Joe Mauer）則是已經宣布退休。

根據大聯盟Statcast數據顯示，恩卡納辛恩為了避免三殺，平均衝刺速度達每秒27.1英尺（約8.26公尺），遠遠超出他本季平均的24.3英尺（約7.4公尺），這也是他本季衝一壘的最快速度。

洋基開局首兩位打者雷瑪西烏（DJ LeMahieu）和喬志（Aaron Judge）靠保送上壘，但卻因為恩卡納辛恩三殺出局，成為近3年首次開局兩名打者上壘，卻因為三殺守備而出局的球員。

關鍵字： 雙城洋基三殺守備
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