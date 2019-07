恩卡納辛恩跑生涯最速　仍遭雙城完成「543」三殺守備

▲洋基恩卡納辛恩擊出三殺打。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

美聯東區龍頭洋基與美中區雙城於23日展開三連戰首戰,洋基在首局上攻占一、二壘,大好得分機會,重砲恩卡納辛恩(Edwin Encarnacion)擊出三壘滾地球,雙城三壘手阿拉茲(Luis Arraez)策動三殺守備化解危機,這也是隊史第13次的三殺守備。

恩卡納辛恩擊出三壘方向強勁滾地球,阿拉茲接球後先踩三壘壘包,接著側傳二壘,二壘手史庫柏(Jonathan Schoop)再傳一壘,完成「5-4-3」三殺守備,先發投手佩瑞茲(Martin Perez)躲過失分。

TRIPLE PLAY ALERT!



The Twins turn one on the Yankees! (via @MLB) pic.twitter.com/6BHPNiTwUB