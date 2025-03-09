快訊／「左手重砲」林俊易奪法國名人賽亞軍　慢熱不敵20歲新星

▲「左手重砲」林俊易。（圖／資料照，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣「左手重砲」林俊易今（9）日晚間出戰BWF超級300系列法國名人賽男單決賽，與20歲地主新星拉尼耶（Alex Lanier）爭冠，首局太慢進入狀況，以13比21讓出，次局總算重拾手感，以11比9進入技術暫停，可惜下半局遭逆轉，最終以18比21遭直落2落敗，本站以亞軍作收。

現年25歲的林俊易世界排名第14，他生涯曾4度在超級300系列賽封王，前一次是去年的台北公開賽，本周他在法國名人賽一路過關斬將，4強戰2比0完勝印度19歲小將薛堤（Ayush Shetty），本季首度打進冠軍戰，今晚碰上世界第16的地主新星拉尼耶，力拚今年首冠。

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這是兩人生涯首次交手，林俊易開賽慢熱，被拉尼耶連得了5分，隨後更陷入1比8的劣勢，以4比11進入技術暫停。大幅落後之下，林俊易下半局雖試圖追趕，仍以13比21讓出首局。

進入次局，林俊易總算找回手感，打出5比3攻勢還以顏色，隨後雙方4度戰成平手，林俊易以11比9的優勢進入技術暫停。兩人暫停過後形成激烈拉鋸，5度打成平手，在16平後，拉尼耶後來居上，以20比17取得3個賽末點，林俊易化解了1個，隨後雙方多拍來回，林俊易以18比21敗下陣來，沒能將戰線延長到第3局。

林俊易此戰鏖戰了42分鐘，以13比21、18比21遭直落2無緣冠軍，不過收下亞軍仍是他個人今年的最佳成績。