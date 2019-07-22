中職／推薦業餘好手　呂明賜想起昔日子弟兵歐書誠

▲呂明賜。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中華職棒與大專體總合作舉辦交流賽，由二軍4支隊伍將與業餘球隊交手，台北興富發總教練呂明賜談到陣中有無推薦的好手，想起昔日子弟兵歐書誠，「如果有類似歐書誠這種選手，當然會推薦，但目前沒有特別出色的人選。」

歐書誠為中職少數攻讀碩士的球員，業餘時期曾加入台北興富發代訓，在春季聯賽展露頭角，合計出賽9場共9局僅失1分，送出8次三振，奪4次救援成功去年。

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呂明賜對子弟兵有很好的評價，他說：「歐書誠的準確度非常好，1分球的比賽可以放心交給他，這不是問題，目前我們陣中沒有這種投手，準度沒這麼好。」

近年各隊2013年開放高中生參與選秀，各隊補強注重選手的未來性，高中畢業球員比成棒業餘選手來得吃香，呂明賜坦言：「去年就有這樣的趨勢，有些業餘選手其實很成熟，但年紀稍大，無法受到職棒青睞；在未來性的考量下，業餘挑選的機率當然會少一點。」

受邀與職棒二軍進行交流賽，呂明賜說：「我們打起來可能會比較辛苦一點，畢竟職業、業餘還是屬於不同層級，選手透過交流賽，也可以去思考差在哪裡，這是很好的學習經驗，相信心態上會再成長。」

▲歐書誠。（圖／記者季相儒攝）