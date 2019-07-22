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中職／桃猿簽3新人　前2輪蘇俊璋、李承禎尚未談妥

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▲春季聯賽，美孚巨人蘇俊璋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲蘇俊璋。（圖／記者楊舒帆攝）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿隊與季中選秀第三、第四及第六輪的新人達成加盟共識，內野手林澤彬、投手曾琦、莊昕諺的新人合約都已談妥。林澤彬的簽約金是300萬元，曾琦的簽約金是240萬元，莊昕諺的簽約金則是155萬元，而前2輪新人蘇俊璋、李承禎尚未談妥。

第三輪指名來自於台灣體育大學的游擊手林澤彬，出生於1998年12月23日，右投左打，身高175公分，體重68公斤。球團提供林澤彬簽約金300萬元、一軍月薪7.5萬元附帶60萬元的激勵獎金。林澤彬攻守條件相當出色，鎮守遊擊大關，身手矯健，是不可多得的內野新星！

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第四輪指名的右投手曾琦出生於1997年1月27日，身高188公分，體重80公斤。他以簽約金240萬元、一軍月薪7萬元附帶40萬元的激勵獎金加盟。曾琦來自國立體育大學，擁有投球機制以及身材上的優勢，投球實力不俗，期待曾琦能夠更精進，早日成為中流砥柱。

第六輪指名的右投手莊昕諺出生於2000年10月19日。身高183公分，體重86公斤的莊昕諺在南英時期扛下陣中王牌，他以簽約金155萬元、一軍月薪7萬元，激勵獎金60萬元的條件與球團達成加盟共識。莊昕諺在學生時期就展現掌握全場的能力，球團期待他的無限潛力，在職棒投出一片天。

桃猿球團表示，三位閃亮新星都將在近日開始辦理入團相關程序，三人都期待能夠正式披上桃猿戰袍，投入訓練，成為桃猿男兒。

桃猿和林澤彬、投手曾琦、莊昕諺完成簽約，還有4人尚未談妥，包括前2輪蘇俊璋、李承禎、第5輪張喜凱和最後一輪楊瑞承。

關鍵字： Lamigo桃猿中華職棒蘇俊璋李承禎林澤彬曾琦莊昕諺
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