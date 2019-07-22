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紅襪季後放生救援王金柏瑞　急尋後援瞄準教士終結者

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▲教士終結者葉茲（Kirby Yates）。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士終結者葉茲目前以31次救援成功領先大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

紅襪休賽季放棄簽回現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel），現在球團急欲在731交易大限前尋找後援補強。根據大聯盟報導，紅襪目前鎖定了教士隊終結者葉茲（Kirby Yates）和藍鳥隊終結者吉爾斯（Ken Giles）。

教士葉茲無疑是本季最佳的終結者，以31次救援成功傲視全大聯盟，這位32歲後援投手本季41場出賽主投43局，送出31次三振，成績0勝2敗、防禦率僅1.05，WHIP值則是優異的0.81。

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考慮到葉茲還具有一年的薪資仲裁資格，外界對於教士隊是否會放掉球隊未來的後援主力感到懷疑，畢竟他已經在大聯盟投出實績，也可說是目前全大聯盟最穩的終結者。

成績略遜於葉茲的藍鳥終結者吉爾斯，也是紅襪的考慮人選之一，這位28歲右投手本季35場出賽主投33局，丟出57次三振，K/9值高達15.5，拿下14次救援成功，成績1勝2敗。

吉爾斯和葉茲一樣都還有一年的薪資仲裁資格，不過相較於教士隊，藍鳥今年戰績不佳，差距龍頭洋基多達27.5場勝差，基本上已經無緣季後賽，也讓球隊有計劃透過交易換取重建籌碼，而王牌史卓曼（Marcus Stroman）也預計將在731大限前被交易。

儘管衛冕軍紅襪開季表現不佳，但隨著球季進行，紅襪目前戰績54勝46敗、勝率來到5成40，在美東區差距洋基11場勝差，而在美聯外卡方面，他們則是距位居第二席位的運動家3場勝差，還有很大的機會可以拚季後賽。

▲▼藍鳥終結者吉爾斯（Ken Giles） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥終結者吉爾斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 紅襪金柏瑞教士藍鳥
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