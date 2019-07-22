林昀儒連勝馬龍、樊振東封王　國際桌總評大陸最大威脅

▲ITTF認為林昀儒會是中國最大威脅。（圖／取自ITTF）



記者張曜麟／綜合報導

台灣桌球小將在21日的T2桌球鑽石賽馬來西亞站決賽，最終以4比1拍落過去的世界球王樊振東，奪下冠軍同時還有10萬美元的獎金，國際桌球總會(ITTF)更將林昀儒媲美「日本神童」張本智和，認為是中國最大威脅。

林昀儒在這次的T2鑽石聯賽，先前的8強賽中，對戰中國好手馬龍，以4比2爆冷擊敗目前世界排名第5的馬龍成功晉級，氣勢如虹的林昀儒4強賽再以4比0輕取香港好手黃鎮廷。到了決賽面對樊振東，林昀儒在首局就以11比7先下一城，到了第2局又以11比4壓制對手，很快取得2比0領先。

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不過第三局林昀儒卻當機，讓樊振東扳回一局，但很快第4局林昀儒在5比5的情況下，連攻6分順利聽牌，到了決勝局因為超過24分鐘，採用用「FAST 5」模式，最終林昀儒在最後一局就以5比0攻垮樊振東，順利奪冠。

連續擊敗世界前5名的其中2位中國好手馬龍與樊振東，ITTF也對林昀儒做出了評論，根據官網報導，這次的比賽結果，對於林昀儒這名新星是一大成就，但從大局來看，意義是否遠勝於此值得探討；另外官網也將林昀儒與年僅16歲、世界排名第4的張本智和相提並論，表示林昀儒將會是是桌球界霸主中國的另一大威脅，有可能會和張本智和一同撼動到中國的地位。

▲林昀儒奪下T2鑽石賽冠軍。（圖／取自ITTF）