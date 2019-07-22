邦格納交易價值不如預期　巨人總管稱根本沒要賣

▲巨人王牌「瘋邦」邦格納。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

巨人王牌左投邦格納（Madison Bumgarner）被認為是今年交易市場最大咖的球星，但近日交易熱度卻逐漸減弱，巨人交易意願低。根據《The Athletic》報導，巨人總管柴迪（Farhan Zaidi）表示，自始至終球團都沒有積極想要賣掉這位3冠王牌。

「在我看過很多的報導當中，有一點讓我感到震驚的是，我們正在撤回邦格納的交易案。」柴迪表示，「我的意思是，首先那些報導說我們在一個月前積極推動交易是完全錯誤的消息，我們已經接到關於邦格納將在休賽季回歸的電話。」

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柴迪進一步表示：「我的工作就是傾聽那些談話，並處理這些事情，但我不知道我們是撤回了什麼交易，因為我們在任何交易談話中都沒有成為一名侵略者。我們就像所有大聯盟球隊一樣，在背後討論過這些事情而已。」

即便邦格納過去季後賽資歷顯赫，曾三度幫巨人拿下世界大賽冠軍，但實際上交易價值不如預期。而巨人交易邦格納的消息一出後，曾引起洋基的興趣，但目前這支「條紋軍團」現在把目標擺在其他投手身上。

29歲的邦格納本季21場先發出賽，主投125.2局丟出127次三振，繳出5勝7敗、防禦率3.65，其中防禦率寫下大聯盟11年生涯最差成績。今年5月中邦格納所提出的「不可交易名單」當中，包含了勇士、紅襪、小熊、太空人、釀酒人、洋基、費城人及紅雀隊。