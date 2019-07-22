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突破語言障礙　李維拉自爆不懂英文哭著睡覺　

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▲▼洋基名人堂門神，李維拉（Mariano Rivera）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基名人堂李維拉（Mariano Rivera）。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

許多外國球員挑戰美國職棒，語言是他們碰到的第一個障礙，名人堂投手李維拉（Mariano Rivera）剛到美國時，也曾因對英文不熟，與隊友無法溝通，晚上哭著睡覺，請求隊友教他英文才融入球隊，而有今日全票進入名人堂的他。

李維拉在巴拿馬本來是游擊手，但在一次擔任投手的比賽被洋基球探看到，於是以2500美元合約簽下李維拉，李維拉在1990年加盟洋基，在新人聯盟開始。

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他以生涯首位全票通過入選名人堂球員，在22日（台北時間）名人堂進駐儀式上，再度以壓軸出場，基特、佩提特和波沙達（Jorge Posada）也全數到齊，參與李維拉棒球人生最重要的時刻。

李維拉在致詞時講到當初剛來美國打拚時的情況，剛來時在新人聯盟，隊上有一群會講西班牙語的隊友，李維拉即使不太會說英文，但跟隊友的溝通還可以。

第2年分發到1A，這個時候正是考驗李維拉的開始，他到了格林斯波羅蚱蜢隊（Greensboro Grasshoppers），球隊中很少有人講西班牙文，李維拉不會講英文，與隊友及教練無法溝通。

當年李維拉21歲，他說：「有時自己會哭著睡覺。」因此做了這輩子最重要的決定，也是最好的決定，他去拜托隊友說：「拜托兄弟，我想要學英文。」

李維拉當年的舉動，真的讓隊友都來教他英文，而這正是他可以在之後變成世界最強救援投手的主因，他說：「我跟隊友說，不管我說錯什麼或做錯，都要跟我說且教他，也可以笑我，隊友們都來教我，但沒有人笑我。」

關鍵字： 李維拉
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