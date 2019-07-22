運動雲

>

沒賽揚獎300勝加持跨進名人堂　穆西納：我終於辦到了

ETtoday運動雲

穆西納曾是洋基的精神領袖之一。(圖／達志影響／美聯社)

▲退役名將穆西納（Mike Mussina）入選名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

前洋基球星穆西納（Mike Mussina）叩關6年，今年1月以76.7％得票率進入名人堂，這位生涯不到300勝且沒有摘下任何一座賽揚獎的帥哥強投，在22日進駐儀式上感性表示，「我終於辦到了！」

今日名人堂進駐典禮上，穆西納擔任首位致詞者，在演說中他多次提及身旁陪伴的家人，除了將感謝獻給妻子和家人外，他也特別感謝父、母親，以及多年來一直指導著他職業生涯的教練。

請繼續往下閱讀...

穆西納在1990年選秀會第一輪被金鶯隊挑中，隔年展開大聯盟生涯，在金鶯10年期間累計147勝81敗、防禦率3.53。2000年轉戰同區洋基隊，效力8年時間貢獻123勝72敗、防禦率3.88，並在職棒生涯最後一年投出20勝，寫下生涯單季新高，成為大聯盟史上年紀最老奪下20勝的球員，完美劃下句點。

儘管生涯沒有300勝，也沒有賽揚獎加持，但穆西納憑藉著長年繳出穩定成績如願入選名人堂，生涯合計累積270勝，他感性說道：「我花了很多時間在反思自己的棒球生涯，我從未幸運贏得賽揚獎和世界大賽冠軍，也沒有拿下300勝或丟出3000K，儘管如此，今天我終於成為了名人堂的一員，這次我辦到了。」

生涯起點從金鶯隊開始，並在洋基隊結束生涯，對他來說，這兩支球隊都極具意義，因此名人堂肖像牌上，他選擇不印上任何球隊隊徽。而2017年因飛機失事離世的一代名投哈勒戴（Roy Holladay）也選擇不印上任何隊徽。

關鍵字： 穆西納洋基
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

熱門新聞

光芒投手「魔球」軌跡超變態　違反人體工學引熱議

瓊斯盃／心目中最佳歸化人選　帕克：好想要羅健兒！

已故強投哈勒戴卡特球獲真傳　李維拉爆洋基隊友很不爽

瓊斯盃／2測試洋將不堪用　帕克：返美找適合男籃歸化

中職／一壘審4局爭議判決　洪總：值得討論

印尼公開賽／周天成累躺地安東森也來　史詩大戰兩人擁抱換球衣

讀者回應

﻿

最新新聞

1國際桌總評林昀儒大陸最大威脅

2雙獅聯名主題視覺公布　花絮曝光

3紅襪季後放生金柏瑞　現急尋後援

4日職奧運停賽　橫濱及養樂多東蛋主場

5世泳賽／霍頓暗酸孫楊用藥拒同台

熱門新聞

1光芒投手丟魔球　變態軌跡引熱議

2瓊斯盃／帕克：好想要羅健兒！

3前王牌哈勒戴卡特球　獲李維拉真傳

4帕克親證實　將返美找中華隊歸化

5一壘審爭議判決　洪總：值得討論

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

郭嚴文3分砲敲暈羅力　桃猿11比3斷富邦連勝

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

廖乙忠生涯首勝到手　兄弟10比6退統一 7/20 中信兄弟VS統一獅

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366