沒賽揚獎300勝加持跨進名人堂　穆西納：我終於辦到了

▲退役名將穆西納（Mike Mussina）入選名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

前洋基球星穆西納（Mike Mussina）叩關6年，今年1月以76.7％得票率進入名人堂，這位生涯不到300勝且沒有摘下任何一座賽揚獎的帥哥強投，在22日進駐儀式上感性表示，「我終於辦到了！」

今日名人堂進駐典禮上，穆西納擔任首位致詞者，在演說中他多次提及身旁陪伴的家人，除了將感謝獻給妻子和家人外，他也特別感謝父、母親，以及多年來一直指導著他職業生涯的教練。

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穆西納在1990年選秀會第一輪被金鶯隊挑中，隔年展開大聯盟生涯，在金鶯10年期間累計147勝81敗、防禦率3.53。2000年轉戰同區洋基隊，效力8年時間貢獻123勝72敗、防禦率3.88，並在職棒生涯最後一年投出20勝，寫下生涯單季新高，成為大聯盟史上年紀最老奪下20勝的球員，完美劃下句點。

儘管生涯沒有300勝，也沒有賽揚獎加持，但穆西納憑藉著長年繳出穩定成績如願入選名人堂，生涯合計累積270勝，他感性說道：「我花了很多時間在反思自己的棒球生涯，我從未幸運贏得賽揚獎和世界大賽冠軍，也沒有拿下300勝或丟出3000K，儘管如此，今天我終於成為了名人堂的一員，這次我辦到了。」

生涯起點從金鶯隊開始，並在洋基隊結束生涯，對他來說，這兩支球隊都極具意義，因此名人堂肖像牌上，他選擇不印上任何球隊隊徽。而2017年因飛機失事離世的一代名投哈勒戴（Roy Holladay）也選擇不印上任何隊徽。