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張老師專欄／上週戰況撲朔迷離　王柏融傷兵名單缺場

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

王柏融。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／戰評

日本職棒明星賽後的今年度例行賽第14週賽程，戰況撲朔迷離，巨人、軟銀兩支聯盟盟主罕見地慘遭毒手，旅日王柏融於明星賽前一天進入傷兵名單，陽岱鋼仍然受到冷酷待遇。

日本職棒全年度排定有24週賽程，上週是明星賽剛結束後兩聯盟重回逐鹿賽事，也就是今年度的第１4週賽程，罕見的是，上週戰況凌亂不堪。軟銀隊居然寫下6連敗劣績，也是2016年以來再度6連敗劣績，即便未影響到該隊聯盟榜首前茅，目前只領先第二名火腿隊3場勝差而已，雖然上週王柏融缺場，但仍有5勝1負佳作〔勝軟銀3場，對羅德2勝１負〕。王柏融於5月10日列人傷兵名單後，至少須要4個星期缺賽，也就是在下個月中旬之前才有希望復出，他原保有的2成81打擊率在排行排名列第12傑，惟因昨天為止打席數短缺，而未能入躋身洋聯打擊排行榜行列。

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巨人隊在明星賽後先勝養樂多兩場，但週賽的後半段與廣島隊３連戰，卻是輸得令人呃腕，其中前兩場都在第八、九局被逆轉勝，尤其最後的第3役則是延長賽第十局被〔再見安打〕而輸球。嚴格來說，這3場都是應勝未勝的結果，這與監督原辰德的調度失敗有莫大關連，尤其多數棒球界人士認為，原辰德派遣陽岱鋼出賽策略，似乎極有偏見，而且經常陽岱鋼表現良佳的下一場比賽，就將他冰凍為板凳角色，未知居心何在，然而偏偏陽岱鋼在板凳的代打又未能如願以償，目前陽岱鋼打擊率還有三成程度。

目前央聯榜首仍由巨人隊所把持，與同聯盟五隊交鋒只有以4勝1和9負落敗烚廣島隊，而與其餘四隊都是勝多於負的優勢。明星賽後有5勝2負佳績〔對中日4連勝，對廣島2勝1負〕的第二名橫浜隊，與巨人隊勝差縮小為7場勝差，橫浜隊也領先異軍突起的第三名廣島隊有2場勝差〔明星賽前央聯第五名〕，不過，廣島隊與第四名阪神隊雙方是〔零〕勝差之距，小心被趕回B段班名次；中日、養樂多兩隊排名墊後，想要躋身前三名必須加把勁。

▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs讀賣巨人熱身賽,讀賣巨人,陽岱鋼賽前練習。（圖／記者季相儒攝）

陽岱鋼練習。（圖／記者季相儒攝）

在洋聯方面，軟銀隊於明星賽後連輸5場，包括明星賽前的一敗，寫下2016年以來的再次6連敗厄運，明星賽前領先第二名火腿隊有7場勝差，目前僅領先火腿隊3場勝差而已；火腿隊在明星賽後有5勝1負戰績〔勝軟銀3場，對羅德2勝1負〕。與Ａ段班的第三名西武隊，只領先1點5場勝差而已，本週末西武將在主場與火腿隊今年的第六度三連戰，過去火腿隊以8勝7負暫時領先西武隊，此次兩隊再度相遇，必有一番苦戰。

B段班第四、五名的樂天及羅德兩隊都與A段班西武隊勝差不大，隨時有躋身A段班的可能。旅日隊樂天隊中繼投手宋家豪，在明星賽之前淪落二軍磨練，即時在二軍表現不錯，但仍無機會晉升一軍之列；羅德隊左投陳冠宇在明賽後被起用兩場中繼，投得都很不錯〔均無失分〕可惜羅德隊均告敗北，陳冠宇無緣勝投，目前防禦率降到2點11，較之前最高2點70防禦率進步許多，至今戰績為1勝零敗，堪稱不可或缺的中繼投手角色。

明〔23〕日起各隊3連戰賽程為：央聯─巨人對養樂多〔大阪巨蛋〕；阪神對橫浜　〔甲子園球場〕；廣島對中日〔廣島球場〕，洋聯─樂天對西武〔樂天球場〕；歐力士對火腿〔神戶球場〕；軟銀對羅德〔福岡巨蛋〕，以上皆為台灣時間下午五開賽。

▲▼Lamigo桃猿與羅德交流賽第3戰,陳冠宇。（圖／記者季相儒攝）

▲陳冠宇。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 張老師專欄日本職棒日職
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