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已故哈勒戴進名人堂　由遺孀代表：如果他在這肯定很光榮

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▲費城人王牌哈勒戴此役投不滿3局就丟了9分。(圖／達志影像／美聯社)

▲一代名投哈勒戴入選名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

2017年因空難辭世的一代名投「大夫」哈勒戴（Roy Halladay），在22日名人堂進駐儀式上由遺孀布蘭迪（Brandy Halladay）代表致詞，她語帶哽咽表示：「把它寫成文字很困難，因為我一直在思考該怎麼說，我盡可能把他想說的話，以誠懇、真誠的方式表達出來。」

美聯、國聯雙料賽揚獎投手哈勒戴，在2017年駕駛輕航機於墨西哥灣墜毀身亡，大聯盟16年生涯，出賽416場主投2749.1局，繳出203勝105敗，防禦率3.38成績。他在今年1月初以85.4%的得票率入選名人堂。

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在布蘭迪登上講台之前，螢幕中播放了致敬哈勒戴的影片。哈勒戴的好友、前藍鳥隊友卡本特（Chris Carpenter）講述了他們之間的故事，以及哈勒戴職棒生涯的輝煌成就，「在某些片段我知道自己要哭了。」布蘭迪說。

布蘭迪將感謝給了球探、教練、總管、導師、隊友，家人朋友和球迷，以及一路幫助她的丈夫，「哈勒戴的天份顯然是很重要的部分，但若沒有你們無條件的支持，他永遠無法奉獻自己成為最好的球員。」

哈勒戴生涯從藍鳥起步，待了12年的時間，隨後在費城人效力4年，他的名人堂肖像牌上並沒有印上任何球隊隊徽。布蘭迪表示，「感謝在座所有人，感謝你們所帶來的愛。我知道如果他坐在這，跟一群偉大的球員並列，他肯定很光榮。」

關鍵字： 哈勒戴名人堂
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