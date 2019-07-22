大谷翔平最後對決菊池雄星　再敲安打對戰打擊率4成28

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

天使與水手22日（台北時間）進行本季兩隊最後一次對戰，也是天使大谷翔平與水手菊池雄星本季最後一次對決，菊池雄星在這場比賽前2打席壓制大谷翔平，且再賞他三振，但5局下被敲出二壘安打。

大谷翔平與菊池雄星在6月9日首度對決，大谷在3打數敲出2支安打，首打席對決打出內野安打，第2打席是內野滾地球出局，4局下則是拉史特拉（Tommy La Stella）、楚奧特（Mike Trout）轟出背靠背靠背的全壘打。

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7月15日第2次對決，菊池雄星先保送大谷翔平，3局下再碰頭用滑球三振大谷翔平，但菊池雄星只投4局退場。

今天兩人第3次對決，也是本季例行賽最後對決，3打數有1支安打、1次三振，總計兩人對決7打數，大谷翔平敲出3支安打、2次三振、1次保送、1打點，有1支全壘打，對戰打擊率4成28。

菊池雄星1局上三振大谷翔平，2局上被普侯斯（Albert Pujols）陽春砲，3局上讓大谷翔平一壘滾地出局，4局上二出局後被連續5支安打，包括古德溫（Brian Goodwin）的2分砲，單局失4分。

5局上大谷翔平首位上場，把菊池雄星第2球92英哩速球打成中外野二壘安打，厄普頓（Justin Upton）二壘安打打進1分，二出局後普侯斯高飛犧牲打再下1分。

大谷翔平此役4打數有2支安打、1次三振、1得分，打擊率0.297。

菊池雄星先發5局被9支安打，包括2支全壘打，3次三振、1次保送，失1分，吞下本季第7敗，防禦率5.37。