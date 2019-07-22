王維中雙殺化解滿壘1.2局失1分　中斷1個月連6場無失分

▲王維中。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

運動家台灣左投王維中22日（台北時間）出戰雙城的比賽，4局下一出局一、二壘有人上來，化解失分危機，5局下被連續3支安打失1分，中繼1.2局失1分退場，運動家最後以6比7輸雙城。

這場比賽王維中投1.2局被3支安打、1次三振、1次保送，失1分，中繼連續6場出賽無失分，在6月22日失分之後，隔1個月再度掉分，防禦率1.80。

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運動家先發投手梅格登（Daniel Mengden） 投3.1局被1轟在內6支安打、2次三振、5次保送，失4分，在4局下一出局連投2次保送，一、二壘有人且0比4落後退場。

王維中此時登板，先三振羅沙里歐(Eddie Rosario)，再讓沙諾（Miguel Sano）中外野飛球出局。

運動家在5局上利用費格利（Josh Phegley）的2分砲追分，王維中在5局下無人出局連續被岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）、阿拉茲（Luis Arraez）及艾德里昂薩（Ehire Adrianza）敲出安打失1分，保送卡斯楚（Jason Castro）成滿壘。

王維中讓凱普勒（Max Kepler）打到一壘滾地球，一壘手傳本壘封殺跑者，捕手再傳一壘刺殺凱普勒造成雙殺，普蘭柯（Jorge Polanco）打成三壘平飛球化解危機。