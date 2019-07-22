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陳偉殷對道奇中繼2局失1分　飆出3K久違近1個月的三振

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▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬林魚陳偉殷。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

馬林魚台灣左投陳偉殷22日（台北時間）在出戰道奇的比賽，登板中繼2局被打出4支安打、3次三振、失1分，但馬林魚最後是以0比9輸球。

這場比賽馬林魚先發投手山本喬登(Jordan Yamamoto)投4局，被4支安打、4次三振、2次保送，失5分，其中1局下被孟西（Max Muncy）、3局下被佩德森（Joc Pederson）都轟出2分砲。

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陳偉殷在0比5落後、5局下上場，先被佩德森安打，投手前反彈球讓透納（Justin Turner）出局，再被席格（Corey Seager）敲安，三振了孟西後，遭波洛克（A.J. Pollock）安打失1分，之後用投手前反彈球，陳偉殷自己接球傳一壘解決。

6局下陳偉殷續投，無人出局被赫南德茲（Enrique Hernandez）敲出安打，讓巴恩斯（Austin Barnes）右外野飛球出局，連續三振布勒（Walker Buehler）與佩德森。

陳偉殷在連續2場出賽無失分之後，今天上場再丟1分，但投出在6月27日之後久違的三振，本季第3次單場有3次三振，前一次是5月27日對國民投3局。

關鍵字： 陳偉殷
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