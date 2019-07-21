瓊斯盃／日本10人團隊國家一軍規格出賽　挖掘世界盃可用之兵

▲日本隊最高規格出戰瓊斯盃。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／新北報導

儘管瓊斯盃只是邀請賽性質盃賽，日本也只派出國家隊二軍，但仍帶著10人龐大教練、隊職員來到台灣。球隊管理西村拓也表示，日本籃協在2年前全面改組後，以邁向世界為目標，找來專業人員協助重整國家隊，之後所有國際賽都以最高規格來看待。

日本籃球經過長達20年餘的努力，終於開始有了起色，也在今年打進世界盃。此次瓊斯盃派出多達5名的混血球員組成的「混血軍團」，搭配新的歸化洋將威廉斯（Nyika Williams）出征瓊斯盃。而他們將透過瓊斯盃，觀察有沒有更多的可用之兵，能夠拉上一軍出征9月的世界盃。

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雖然只是國家隊二軍，但日本仍以高規格出席，帶著10人組成的龐大教練、隊職員，阿根廷籍總教練海曼（Herman Mandole）是國家隊一軍的助理教練，佐古賢一、藤田弘輝2名助理教練，球隊管理西村拓也，一柳武男、阿部勝彥2名體能教練，助理體能訓練員宮內彩，數據分析師荒川哲史，翻譯石橋潤，片岡達紀隊醫。除了宮內彩以外全數都是國家隊一軍的隊職員。

「2年前日本籃協為了打造一支足以與國際競爭的球隊，找來美國NFL美式足球聯盟的人，來協助改造日本男籃，我們大部分的人都是那時候加入日本男籃的。」西村拓也說到，「從此之後，我們國家隊出賽任何國際賽，都是最高規格，或許這就是我們能夠不斷進步的原因。」

日本2014年歷經BJL、NBL鬥爭，遭FIBA以違反「每個國家籃協只能有一個明確的頂級聯盟」為由無限期禁賽，日本籃協請出前日本足協會長川淵三郎協助，將兩個聯盟整合成B-League才得以解禁。

有了這次的事件，日本籃協決定大刀闊斧的整合國家隊，2015年更改球隊形象，將國家隊隊名「隼日本」（Team Hayabusa）改名為「Akatsuki（曉） Five」，象徵承襲上一個世代的精神、5人團結一心，帶領國家隊走向黎明前的破曉，同時也在2017年找來阿根廷名帥拉瑪斯（Julio Lamas）執教、籌組現在的國家隊隊職員，並且執行「混血計畫」，尋找擁有日本血統的海外球員。

▲總教練海曼（Herman Mandole）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲日本混血球員渡边飛勇。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲日本混血球員小川春太。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲日本混血球員謝亞佛幸樹（Avi Schafer）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲日本混血球員菲力賓（Koh Flippin）。（圖／記者潘泓鈺攝）