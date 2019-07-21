中職／台日韓應援大比拚　全猿主場大秀辣腿





▲台日韓應援大比拚，全猿主場大秀辣腿。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿隊辣年糕趴邀請韓國樂天及三星的啦啦隊來台表演,「LamiGirls應援很活潑，而且女孩都很可愛甜美，此外應援歌曲十分豐富，各種類型都有，今年是我第二次來，每次來都好開心，感覺好像參加了嘉年華一樣。」第二次來台的朴騏良說。

第一次來台的三星Blue Tinkers隊長李受真也感同身受，甚至覺得台灣球迷熱情更甚韓國粉絲。身高175公分的李受真昨天在桃園見識到桃猿球迷的熱情，一教就會，最後連三星的口號也喊，Blue Tinkers四位昨在全猿主場大秀辣腿，瘋狂應援l

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LamiGirls陣中的日籍洋將「彩香」表示日本應援都是偏傳統打鼓喊口號，啦啦隊也是偏向單純舞曲表演，跟台韓的加油方式大相逕庭，兩種各有其特色。「韓國啦啦隊的腿都超長，很像模特兒，跳起舞來的肢體跟表情也都很有魅力，透過每次的交流都能學到不同的東西，真的很棒!」

LamiGirls隊長巫苡萱今天要率領成員中場PK韓國啦啦隊，多才多藝的LamiGirls早就準備多時，台日韓在亞洲棒球三強鼎立，場邊台日韓也正比拼人氣，球迷聚嬌看美女是最大福氣！