馬刺「鄧肯時代」最強幕後功臣　總管巴弗德退位

▲馬刺總管巴弗德。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

馬刺隊在「鄧肯時代」以小市場球隊之姿拿下5座總冠軍，隨著「GDP三巨頭」離開球場，球團幕後大功臣，58歲的總管巴弗德(R.C. Buford)也將退位，交給年僅37歲的助理總管萊特(Brian Wright)接棒，傳承馬刺王朝的火炬。

巴弗德以精準的選秀眼光和球員養成著稱，他在大學時期為球員，1994年以球探身份來到馬刺，並在2002年當上總管，2013-14和2015-16球季獲得年度最佳總管殊榮。馬刺隊史5座冠軍，有4座在他擔任總管任內獲得。

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任內期間知名操作包括2002年找來與1999年就被球團選中，但沒有簽約的吉諾比利(Manu Ginobili)；2011年與溜馬交易雷納德(Kawhi Leonard)；而包括史普利特(Tiago Splitter)、希爾(George Hill)等人透過他的選秀進入NBA。巴弗德也善於交易，選入巴柏沙（Leandro Barbosa）、卓吉奇（Goran Dragic）和史柯拉（luis Scola）等名將，並將其當作交易籌碼。

2015-16那年雖然沒有奪冠，但巴弗德該季續約鄧肯、雷納德和吉諾比利，同時網羅艾德里奇(LaMarcus Aldridge)和衛斯特(David West)打下西區第2的67勝，再次獲得最佳總管殊榮。

「沒有他在我們會輸球，這大概就是對他最好的稱讚了。他的遠見、組織能力以及決策都相當出色。沒有他的話，也不會有馬刺王朝。」波波維奇(Gregg Popovich)說。