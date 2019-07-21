瓊斯盃／球賽音效自彈後製　DJ小謝職人精神

▲謝明宏。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／新北報導

炒熱瓊斯盃氣氛的靈魂人物「DJ小謝」謝明宏，球迷對他並不陌生，一台筆電中有超過上萬首歌曲、音效，但你知道有些效果音是他親手編制、彈奏，然後自行後製而成嗎？

別看人稱「小謝哥」的謝明宏，好像有三頭六臂一樣，掌控全場的氛圍，其實這份工作背後，儼然形成一個小規模的「家族事業」。

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球迷聽到的音效，尤其是電子琴音效，是謝明宏自己彈奏，然後錄音、混音加工後的成果，舉例來說，球迷耳熟能詳的「防守、防守」加油節奏，就是自製的成品。

謝明宏指出，先找一群人錄製「防守、防守」的聲音，然後再錄製間奏的音效，跟著後製，把聲音一層一曾疊上去，做出很多人喊的效果。

過去會自己用電子琴彈奏所需的音樂與音效，謝明宏還會請當鋼琴老師的太太幫忙，現在則是交棒給兒子，早期中華職籃，他甚至帶過太太現場彈奏。

現在隨著科技進步，所需的器材越來越方便，攜帶起來仍是一堆裝備，謝明宏連筆電都帶兩台，以防出狀況，且用的是電競專用款，比較「耐操」，他也強迫自己3年就要換一台。

球場DJ是DJ領域中很龐大的一個族群，很多年輕人躍躍欲試，謝明宏也給出建議，「跟任何工作都ㄧ樣，熟能生巧，只要你準備好播歌流程，熟讀籃球規則，先求不失誤再求好。」

謝明宏，早期自己也曾經失誤，但就是熟能生巧，記好球員名字、狀況，專注球賽的狀況，然後要大膽把效果呈現出來，時間久了就能掌握技巧。