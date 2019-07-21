從桂台盃看兩岸五人制發展　張兆祿憂台灣恐被大陸快速超越

▲桂台盃，高中組台北市(藍)擊敗北海市奪冠。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／大陸廣西報導

首屆桂台盃五人制足球賽，20日在台北市勇奪3冠1亞後畫下句點，台北市五人制足球協會理事長張兆祿表示，台灣球員的技術層面非常好，但大陸的身材條件佳，同時也大力推廣五人制，「若是我們沒再努力的話，很快就會被大陸追上、甚至超越。」

本次由廣西省主辦的桂台盃，邀請兩岸4市包括台北市、北海市、南寧市及柳州市共同參賽，台北市在U12、國中及高中組拿下3座冠軍，且比分懸殊都相當大，僅U10拿下亞軍，對此張兆祿表示，畢竟台灣發展五人制較久，技術層面相對好，「我們拿冠軍是應該的，但名次卻不是最重要的，而是希望球員的技術能持續提升。」

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▲桂台盃U12台北市(白)也擊敗北海市摘冠。（圖／記者顏如玉攝）



張兆祿提到，從本次桂台盃也能看出，大陸球員的身體條件、身材素質都相當不錯，「他們派出來的都是每個城市的梯隊，身體素質非常好，只是因為較晚投入所以技術組在劣勢，但現在政府將資源全力投入在比賽中，再加上五人制也納入正式發展項目，「大陸發展非常快，若我們台灣還想要保有裡先優勢，真的要繼續努力、政府也要用點力，否則我們遲早會被大陸追上、甚至超越。」

除了桂台盃，台北市和北海市還有一個舉辦至今年已經5年的雙北盃，張兆祿表示，目前會將重點放在雙北盃，「之前這個比賽都重在交流，現在要弄成盃賽，明年隊伍也可能會從4隊增加到8隊，希望更多隊伍一同交流、刺激彼此進步，對五人制的發展才好。」

▲大陸球員(紅)身體素質、身材條件佳。（圖／記者顏如玉攝）