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北海五人制發展趨成熟　首屆桂台盃兩岸4市大陸廣西開打

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▲桂台盃，台北市vs北海市。（圖／記者顏如玉攝）

▲桂台盃開幕戰台北市(白)擊敗北海市(藍)。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／大陸廣西報導

首屆桂台盃青少年五人制足球賽於18日在大陸廣西北海開打，集結台北及廣西從U10、U12、國中到高中組，共16支隊伍參賽，賽期共三天，台北市五人制協會理事長張兆祿表示，這個比賽的促成，最主要還是希望能將五人制推展出去，並希望兩岸五人制都能有更好的發展。

據北海市中等職業技術學校老師兼教練蔡德華表示，北海是足球城市，每間學校都有足球學校，過去還曾有廣西省隊11人，其中9人來自北海，足球風氣在這裡相當盛行，再加上這裡的人身體素質好、個人技術佳，「是發展五人制非常好的環境。」，也因此張兆祿在3、4年前來到這裡「開發」。

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▲桂台盃，台北市vs北海市。（圖／記者顏如玉攝）

▲台北市U12的隊伍來自中華五人制足球俱樂部聯盟。（圖／記者顏如玉攝）

張兆祿表示，台灣目前走職業足球比較不可能，「但我們也很多想走足球路的的小球員，所以我想在這裡發展一條暢通的升學管道，給台灣球員更多機會。」

目前升學管道從小學到大專體院已經暢通，也吸引更多台灣小球員來到這裡踢球，而隨著時機成熟，北海五人制漸趨熟悉，因此張兆祿也促成本次盃賽，讓兩岸球員互相交流。

▲桂台盃，台北市(藍)vs北海市。（圖／記者顏如玉攝）

▲台北市U10(藍)vs北海市。（圖／記者顏如玉攝）

本次桂台盃分為U10、U12、國中及高中組，每組4隊參與，包括台北市、南寧市、北海市及柳州市，「第一次參加先以4個城市為主，若是舉辦順利的話，未來希望能有所成長，邀請8個城市參與。」 

張兆祿表示，大陸目前已經將五人制足球納入重點發展項目，未來還將計畫建構五人制球場，與11人制並行放入技術部門，「因為五人制更重視個人技巧和小組配合，所以南美洲小朋友都在踢五人制，先打好基礎，到了國高中才會分流。」

▲桂台盃，台北市vs北海市。（圖／記者顏如玉攝）

▲台北市U12。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 桂台盃廣西北海市台北市南寧市柳州市
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