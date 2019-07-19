無懼大陸身材條件佳　桂台盃五人制開幕戰台北市奪勝

▲桂台盃開幕戰台北市(白)擊敗北海市。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／大陸廣西報導

首屆桂台盃青少年五人制足球賽於18日在大陸廣西北海開打，開幕戰由U12的台北市對上地主北海市，最終台北以7比3拿下開門紅，台北市五人制足球協會理事長張兆祿表示，對比賽內容還算滿意，而帶隊教練阮懷銳則認為，還可以更好，回去也會針對缺點多加提醒和鼓勵。

本次貴台盃共有兩岸16支隊伍參賽，分為U10、U12、國中及高中4組，開幕過後由U12組的地主北海市率先對上台北市，兩隊先前在前一週的「雙北盃」就曾相遇，當時台北市遭到逆轉，本次帶著「復仇」的心，開賽就率先進球，並取得4比0領先，雖然後來被追進3球，最終仍以7比3奪勝。

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▲U12組台北市(白)對上北海市(藍)成功復仇。（圖／記者顏如玉攝，圖下同）



相比台北市，北海市的球員身材較為高大，身體素質好、個人技巧也不錯，張兆祿透露，這也是他當初希望來這裡開發台灣五人制升學管道的原因之一，對於首戰小球員的表現，他認為還算滿意，「因為有個小朋也第一次參加比較大型的比賽，容易怯場放不開，再加上對方條件很好，相較起來會比較居於弱勢。」

而阮懷銳也表示，雖然球員因為雙北盃已經來北海一週，對於比賽場地較為適應，「但怯場還是一個問題，很多平常練到的戰術配合，沒辦法在場上做出來，下半場對方改打壓迫防守，也造成我們一些壓力，所以我們回去還會再提醒和檢討，也會鼓勵球員大膽嘗試，相信他們還可以表現更好。」