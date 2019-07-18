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資深亞、奧運女壘球星齊聚　台日傳奇經典賽23日登場

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擁有奧運經驗的韓幸霖(左起)、潘慈惠、陳妙怡將在凱撒勇士隊擔任教練或球員。(圖／記者許雅筑攝)

▲擁有亞、奧運經驗的韓幸霖(左起)、潘慈惠、陳妙怡都將出席經典賽。（圖／資料照）

記者顏如玉／綜合報導

企聯女壘開辦以來，不少過去曾叱吒壘球場的老將們仍在努力培育新一代選手，今年中華壘協特別舉辦了「台日女壘傳奇經典賽」，邀請台灣、日本過去知名球員重返球場、再現當年身手，不僅能讓「老骨頭」球迷們重溫回憶，也讓新加入的球迷有機會一窺教練老師們的英姿，比賽將於23日下午1點在青年公園舉辦，屆時也將有電視轉播。

中華隊本次由目前於企聯新世紀黃蜂隊擔任總教練的吳佳蓉領軍，投手包括本次擔任中華隊長、曾以速球和上飄球大殺四方的的韓幸霖，台灣女壘史上首位應邀赴日打職業聯賽的球員杜惠萍，帶出中華主戰投手林盈馨的秀峰高中教練邱貞婷，上述3位還同樣為1996年亞特蘭大奧運隊友，一同拿下第6名，另外還有當年曾以控球聞名的1990年亞運國手陳慧菁，以及2004、2008年兩屆奧運國手吳佳燕。

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▲台日女壘傳奇經典賽，杜惠萍。（圖／取自企業女子壘球聯賽粉專）

▲企業女子壘球聯賽粉專一一介紹台日女壘傳奇經典賽中華隊員。（圖／取自企業女子壘球聯賽粉專）

捕手有潘慈惠、「大砲」江慧娟，兩位亞奧運前國手目前都還在球場上征戰，前者在企聯凱撒勇士、後者在福添福嘉南鷹都能擔任教練與球員，其中江慧娟在2010年廣州亞運還曾在日本上野由岐子手中敲出兩分砲，率領中華隊奪下難得一勝。

野手則有王雅芬、簡珮琪、王曉萍、顏秀姿、徐春花、張曉菁、馮唯寧、陳妙怡、鍾瓊瑤、劉家琦，10位球員都是具有亞、奧運國手資歷的前輩，將在經典賽中帶來什麼樣精彩的內容，也讓球迷相當期待。

日本本次則由傳奇球星宇津木妙子領軍，她於1985年退休後轉任教練，因帶領高崎隊在聯賽成績優異於1997年接手國家隊，2000年雪梨奧運率隊拿下銀牌、2004年雅典奧運則鍍銅，2005年選入WBSC名人堂，本次將帶領多位同樣擁有亞、奧運經歷的資深選手來台獻技。

▼台日女壘傳奇經典賽，中華隊、日本隊名單。（圖／取自企業女子壘球聯賽粉專）

▲台日女壘傳奇經典賽，中華隊、日本隊名單。（圖／取自企業女子壘球聯賽粉專）

▲台日女壘傳奇經典賽，中華隊、日本隊名單。（圖／取自企業女子壘球聯賽粉專）

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