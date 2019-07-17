世足資格賽／中華男足分在B組　碰澳洲、約旦、科威特及尼泊爾

▲中華男足6月友誼賽對上尼泊爾。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2022世界盃足球賽亞洲區資格賽在台灣時間17日進行抽籤，爭取最終4.5個前進世足賽的名額，最終中華男足被分在B組，第1檔次碰澳洲、第2檔次則是碰到約旦，第4檔次遇到科威特，第5檔次則是對上尼泊爾，不但移動距離長，過去和這四隊交手，從來沒有拿下勝利。

各隊依照6月的FIFA世界排名分配檔次，125名的中華男足排在第3檔次。資格賽將由亞洲前34名隊伍和首輪6隊一共40隊，將分為8個5隊的小組參賽，小組賽將在今年9月至明年6月進行主客場共8場比賽，10個比賽日有6個在明年1月11日總統大選前。

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第1檔次有伊朗、日本、南韓、澳洲、卡達、阿聯酋、沙烏地阿拉伯以及中國8隊；第2檔次有伊拉克、烏茲別克、敘利亞、阿曼、黎巴嫩、吉爾吉斯、越南、約旦；第4檔次土庫曼、緬甸、香港、葉門、阿富汗、馬爾地夫、科威特、馬來西亞；第5檔次則有印尼、新加坡、尼泊爾、柬埔寨、孟加拉、蒙古、關島、斯里蘭卡。

中華隊上屆世足賽的亞洲區資格賽泰國、伊拉克以及越南同組全敗，本屆從第2輪參賽，將從9月至明年6月進行8場主客場賽事。資格賽將由亞洲前34名隊伍和首輪6隊一共40隊，將分為8個5隊的小組參賽。每一組的小組第1，以及4個成績最佳的小組第2，共12隊將晉級世足資格賽第3輪。球員和球迷們多數都想看到南韓或是日本，而也期待能夠對上大陸。

抽籤儀式於17日下午登場，最後結果揭曉，中華男足被分在B組，碰上澳洲、約旦、科威特以及尼泊爾，第一場主場將在9月5日對上約旦。

完整抽籤分組結果如下：

A組

中國、敘利亞、菲律賓、馬爾地夫、關島

B組

澳洲、約旦、中華男足、科威特、尼泊爾

C組

伊朗、伊拉克、巴林、香港、柬埔寨

D組

沙烏地阿拉伯、烏茲別克、巴勒斯坦、葉門、新加坡

E組

卡達、阿曼、印度、阿富汗、孟加拉

F組

日本、吉爾吉斯、塔吉克、緬甸、蒙古

G組

阿聯酋、越南、泰國、馬來西亞、印尼

H組

南韓、黎巴嫩、北韓、土庫曼、斯里蘭卡

▼中華男足總教練蘭卡斯特(Louis Lancaster)。