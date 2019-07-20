首屆桂台盃五人制踢翻大陸　台北市20日力爭4冠

▲桂台盃，國中組台北市擊敗柳州市。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／大陸廣西報導

首屆桂台盃青少年五人制足球賽於18日在大陸廣西北海開打，19日預賽循環賽結束後，除了U10組別以外，台北市在U12、國中及高中組都名列小組第一，將在20日爭奪冠軍。

本次桂台盃共有兩岸15支隊伍參賽，分為U10、U12、國中及高中4組，預賽先打循環賽後，20日賽程最後一天小組第一、第二打冠軍戰，第三、第四打季軍戰。

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U12台北市在開幕戰就擊敗地主北海市，後又7比0、6比1分別力退南寧市、柳州市，積分9分位居小組第一，將在20日和分組第二的北海市爭冠。

▲桂台盃，台北市(深)小組三戰僅失1球。（圖／記者顏如玉攝）



國中組台北市同樣實力堅強，三戰僅失一球，分別以5比0、3比0、6比1擊敗北海市、南寧市及柳州市，排名小組第一，將和南寧市爭冠。

高中組僅3隊參加，台北市首戰面對北海市時，先是被進了2球，但下半場連進4球逆轉奪勝，接著又11比0擊敗柳州市排分組第一，第二則為北海市，兩隊將再度對決。

而U10組先後都以2比0擊敗北海市和南寧市，可惜最後一半不敵柳州市排名小組第二，但仍能打冠軍戰，台北市有望力拼4個組別都拿下第一名。