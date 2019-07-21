桂台盃五人制台北市奪3冠　張兆祿：比起成績更盼技術提升

▲桂台盃，台北市勇奪3冠1亞。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／大陸廣西報導

首屆桂台盃青少年五人制足球賽於18日在大陸廣西北海開打，20日進行最終決賽，台北市在U12、國中及高中組中都封王，而U10則是拿下亞軍，勇奪3冠1亞，不過台北市五人制足球協會理事長張兆祿表示，比起成績更期盼球員能在技術上有所提升，「這才是參加比賽的意義。」

預賽循環賽結束後，除了U10組別以外，台北市在U12、國中及高中組都名列小組第一，將在20日爭奪冠軍。

請繼續往下閱讀...

▲桂台盃，高中組台北市(藍)擊敗北海市奪冠。（圖／記者顏如玉攝）



本次桂台盃共有兩岸4市包括台北市、北海市、南寧市及柳州市總共15支隊伍參賽，分為U10、U12、國中及高中4組，預賽先打循環賽後，20日小組第一、二爭冠，第三、四則打季軍戰。

台北市在4個年齡層都挺進冠軍戰，雖然U10先不敵柳州市拿下亞軍，但接下來在U12擊敗北海市、國中組擊敗南寧市、高中組力退北海市，拿下3座冠軍，成績亮眼。

▲桂台盃，台北市(白)冠軍戰再度擊敗北海市。（圖／記者顏如玉攝）



不過，張兆祿表示，這次參賽的重點不在成績，「我們拿冠軍是應該的，畢竟我們五人制扎根的時間比較久，技術層面比較好，這次主要還是希望看到球員的技術水平有所提升，參與才有意義。」

「憑良心講，我覺得我們這次派出的國中、高中球員，比先前在中等五人制錦標賽時有進步，我還蠻高興的。」張兆祿說，「不過國小組的部分，U12還要加強，U10則是跟五人制還有段很長的距離，所以回去還要再努力。」

▲桂台盃，國中組台北市奪冠。（圖／記者顏如玉攝）

▲桂台盃，台北市U10不敵柳州市居亞軍。（圖／記者顏如玉攝）