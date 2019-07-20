中職／火燙的4割男「心態更穩」　林立展現長打威力

▲林立。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿20日8比3擊敗富邦悍將，林立單場3安皆為長打，包括3局陽春砲，賽後獲選單場MVP，連14戰敲安，打擊率高達0.415，為全聯盟唯一「4割男」，他坦言，今年心態更為沈穩，但同時強調，不會在意4成打擊率，「關鍵時刻能幫助球隊，這才是最重要的。」

林立因傷錯過開季，但4月至今繳出火燙表現，此役首打席敲出二壘打，3局擊出本季第11轟，4局則敲出本場第3安，且是支二壘長打。

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長打能力明顯提升，林立強調，自己在意是擊球確實、揮棒速度，「想盡辦法上壘，這是自己的工作，今年的擊球率確實比去年更好，比較懂得怎麼調整，內、外角攻擊也更明確，起伏沒有過往來得大。」

攻擊策略更明確，林立希望自己接下來若遇到狀況不好時，能夠及時調整，並降低犯錯機率，他說：「上去打擊有設定的球路，就要想辦法掌握，這是自己的工作，每次攻擊都要做好該做的事，剩下就交給其他隊友。」

打擊率維持4成，林立表示會以平常心看待，「如果去在意，面對下滑情況時，自己多少也會難過，我還是會保持一樣的心態去攻擊，維持高打擊率真的很難，自己有把握、發揮到最好，知道自己在做什麼就好，不會去想結果。」