中職／逆天長腿曬嫩白肌膚開球　安芝儇美翻全猿主場

▲安芝儇開球 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿隊本週末展開「辣年糕趴」，20日邀請到與女神朴騏良（PARK Kl RYANG）同隊的釜山樂天巨人啦啦隊「最強外掛」安芝儇（AHN Jl HYUN）擔任開球嘉賓，且開出漂亮好球，她本人相當滿意，露出甜美笑容並開心表示：「無法自滿打上100分，但我盡了最大努力，給自己90分。」

在桃猿球團的關照之下，安芝儇說，近日已嘗過芒果冰和珍珠奶茶，相當感謝猿隊的用心，她說：「很榮幸可以擔任開球嘉賓，希望和台灣的球迷們一起製造美好回憶。」

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年僅21歲的安芝儇今年才來到釜山樂天巨人擔任啦啦隊，被稱為「國民女神」，身高170公分的她擁有逆天長腿加上精緻臉龐，在韓國人氣破表，頻登雜誌封面，成為釜山樂天巨人啦啦隊的「最強外掛」。

高中時期便加入啦啦隊的安芝儇相當享受應援的當下，「跟球迷應援時，對我來說非常有趣，尤其是勝利時，變得更有價值。」她也透露，擔任啦啦隊除了要有基本條件，最重要是熱情。

受邀為桃猿開球，安芝儇準確將球投到王溢正手套中，她笑說：「雖然練習時間只有一下子，但本身運動神經滿好的，這對我來說並非難事。」

▲安芝儇 。（圖／桃猿提供）





