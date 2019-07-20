日職／張奕二軍先發首勝　送給父親50歲生日禮

▲歐力士張奕。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

日職歐力士投手張奕20日在二軍擔任先發投手，面對廣島二軍前5局演出無安打比賽，直到第6局才破功，最後投5.2局拿下生涯先發首勝，粉絲團也分享這一勝送給父親當50歲生日禮物。

歐力士張奕本季以後援角色出發，此戰則是擔任先發投手，首局投出1三振，然後三壘滾地球及二壘飛球演出3上3下，接著2局上再飆2K，3局至4局都無人上壘，5局投出保送，直到6局上才被敲2安打有1保送失2分，無安打比賽也隨之破功。

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最終歐力士以3比2獲勝，張奕投5.2局，被敲2安打，奪3K，拿下本季二軍第2勝，也是日職生涯首度先發勝，他本季在二軍共出賽18場，奪2勝3敗，累計36.1局，失10分。

張奕旅日生涯並不順遂，以育成選秀加盟歐力士，打擊表現不理想而棄打從投，今年獲得支配下合約，也如願上一軍的舞台，但僅出賽2戰，累計1.2局失2分，就下二軍，在二軍他也持續拉長局數，此戰還以先發奪勝，達成在日職生涯的另一個里程碑。

張奕粉絲團分享，「張奕和家人感動哭了！這個首勝來的不容易（不放棄堅持和努力），也是張奕棒球生涯哩程碑記錄的開始。張奕感謝教練、隊友，才有今天榮耀，也謝謝家人球迷支持。張爸：張奕人生第一次勝投，給我50歲生日禮，感謝有你。(感動眼淚就這樣掉下來）」