東岸挺洋基、西岸挺道奇　球迷看好世界大賽對決

▲洋基前次打進世界大賽已是2009年。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟已經進入下半季，季後賽的爭奪已初現端倪，根據推特最新的推文地圖顯示，多數美國人都認為今年世界大賽將上演洋基大戰道奇，而目前這兩支球隊的戰績也排名美聯、國聯最佳。

針對過去一個月內推特推文、球隊追蹤和提及次數，數據顯示出洋基和道奇是今年賽季中最受歡迎的球隊，也是最被球迷看好的球隊。根據推文地圖顯示，道奇範圍擴及整個西岸，洋基則是拿下東岸多數州，除了紅襪身處的麻薩諸塞州。

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洋基和道奇兩隊合計獲得11州的支持，小熊拿下8州排第3，勇士獲得7州支持排第4，衛冕軍紅襪則是僅獲3州支持。至於釀酒人、雙城、太空人和印地安人都是只有得到自己州的支持。

假設今年世界大賽如球迷預測上演洋基大戰道奇，這將是雙方第11度在世界大賽中對決，前一次雙方交手已是1981年，當時道奇以4勝2敗淘汰洋基，奪下隊史第5座世界大賽冠軍。

道奇已經連續6年打進季後賽，近2年更是挺進世界大賽，但先後敗給太空人和紅襪，苦吞「二連亞」。至於洋基近2年也都打進季後賽，但都無緣進入世界大賽，而上一次參與世界大賽已是2009年，也是球隊最後一次奪冠。

▲道奇連續2年在世界大賽落敗。（圖／達志影像／美聯社）