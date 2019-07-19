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世籃賽／羅瑞動刀修復拇指肌腱　不放棄加入美國隊

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▲2019 NBA 總冠軍G6，羅瑞（Kyle Lowry）。（圖／CFP）

▲羅瑞動刀治療拇指傷勢。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

暴龍後衛羅瑞(Kyle Lowry)在東區準決賽弄傷左手拇指，依舊帶傷上陣幫助球隊拿下總冠軍。現在他也開刀治療拇指肌腱傷勢，希望能趕上8月的美國籃球國家隊集訓，並在FIBA世界盃男籃賽登場。

羅瑞在對上七六人的東區準決賽弄傷拇指，傷勢不算太輕，在決賽期間他一度表示，「比賽的時候我已經感覺不到我的拇指，不論是在處理球還是傳球的時候都是。」儘管帶傷上陣，他在總冠軍戰依舊繳出場均16.2分7.2助攻4籃板，在最終戰G6也有26分10助攻7籃板和3抄截的優異表現。

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羅瑞過去就有國家隊經驗，曾幫助美國在里約奧運拿下金牌，他也在20人集訓名單之內。不過這次世界盃的陣容並不算太夢幻，後衛球員還有新加入國家隊的米歇爾（Donovan Mitchell）、巫師二當家畢爾（Bradley Beal）、火箭射手戈登(Eric Gordon)以及哈登(James Harden)。另外還有拓荒者雙槍里拉德（Damian Lillard）、麥卡倫（C.J. McCollum）。

美國國家隊將在當地時間8月5日至9日於拉斯維加斯展開集訓，最後一日將分成兩隊進行對抗賽。13日至16日移駕洛杉磯集訓，最後將和西班牙進行熱身賽。19日至28日，將在墨爾本和雪梨兩地訓練，並和澳洲國家隊進行兩場熱身賽，在前往上海於世界盃迎戰捷克、土耳其和日本。

關鍵字： 羅瑞暴龍世籃賽
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